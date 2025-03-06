Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DAEŞ mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
ADRESLERDE SİLAH DA ELE GEÇİRİLDİ
Bu kapsamda harekete geçen ekiplerin, Bingöl merkezli Samsun ve Malatya’da düzenledikleri operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada yasaklı yayınlar, dijital materyaller, 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
3 TUTUKLAMA
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 3’ü Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı, 9 şüphelinin sorgu işlemleri sürüyor.