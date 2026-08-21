Bingöl'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri sahaya indi.
Operasyon sırasında 2 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 80 kök Hint keneviri, 1,906 kilogram esrar ve seri numarası silinmiş 1 pompalı tüfek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik, zanlılardan 1'ini tutuklarken, diğerini adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.