CHP’de mutlak butlan krizi sonrası Meclis’te grup toplantısını kimin yapacağı tartışmasına CHP lideri Özgür Özel kürsüye çıkarak son noktayı koydu. Milletvekillerinin önemli desteğini alan Özel, önemli mesajlar verdi: “Bugün burada yapılan iş bütün ülkenin geleceğini düşünenlerin birlikteliğinin zaferidir.



'ÇETEYİ DAĞITACAĞIZ'



CHP’ye ‘paralel yapı, FETÖ’ ya da namuslu arkadaşlarımıza ‘hırsız’... iftiralarını doğruymuş gibi alıp; ‘Yok, arınacağız’, ‘Yok, atacağız. Yok, satacağız.’ Böyle bir şeye teslim olursak biz CHP olmaktan çıkarız. Elbette bağımsız yargının her şey olduğunu bileceğiz ama onun için önce bu yargıdaki çeteyi, yargı kollarını dağıtacağız.





'26 TEMMUZ'U GEÇİRMEDEN'



Tarihi bir eşikteyiz. Bu eşik artık geri dönülemez bir noktaya gelmiştir. Ümit ediyorum butlan kararından, partiye yapılan saldırıdan ve bugün burada cüret edilen meseleden sonra bu kritik eşik geri dönülmez bir şekilde aşılmaz. Burada yapılacak iş 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultay yapmaktır. Aksi takdirde seçime girmesi tehlikeye girer. Kurultay kararının, 26 Temmuz’u geçirmeden verilecek olması partiye tarihi bir şahlanış, kimsenin bir daha geri döndüremeyeceği demokratik yürüyüş imkanı verir. Bunun heba edilmemesi önemlidir. Vakti gelmiş bir değişimin önünde kimse duramaz. Milletin yüyürüyüşünün önüne kimse set çekemez. Acı çektik, çekeceğiz, bedeller ödeyeceğiz ama yürüyüşümüzden vazgeçmeyeceğiz.”





ÖZEL: DARBEYİ PÜSKÜRTTÜNÜZ



Meclis'e misafir girişi yasağı nedeniyle Özel, Dikmen Kapısı’nda bekleyen partililere seslendi. Bir teşekkür konuşması yapan CHP lideri Özel, “Siz bugün Türkiye’nin kurucu partisi; kurtuluşun partisi ve kuruluşun partisi olan CHP’ye karşı AK Parti yargısının, AK Parti yargı kollarının girişimi ile yapılmaya çalışılan darbeyi bir kez de şanlı Meclis’in kapıları önünde geri püskürttünüz” dedi. Özel, şunları söyledi:





“Bu duruşunuz tarihe kazındı. Bedenlerinizi hukuksuzluğa, adaletsizliğe siper ettiniz. Eğer siz olmasaydınız, baba ocağına bir pazar sabahı 07.00’de, partinin sokağından bile geçmemesi gereken, hepinizin gördüğü o tipler bugün de bu Meclis’in kapısına dayanacak, sanki CHP misafiriymiş gibi içeri sokulacaktı. Grup toplantısını provoke edecek, sabote edecek, gerekirse kaba kuvvetle ele geçirecek ve kürsüyü seçilmiş Genel Başkan’a değil, atanmış birisine vereceklerdi. Öyle toplama kalabalıklarla, ‘Bin kişiyi getirir, grup toplantısı yaparım’ derseniz, o bin kişinin karşısında Türkiye’deki milyonların temsilcisi bu yürekli insanlar çıkar ve oyunu bozar.”