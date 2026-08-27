Operasyon 31 Ağustos'ta başlayacak ve Buffalo Creek 7 Eylül'e kadar ziyaretçilere kapalı tutulacak. Yetkililer, amaçlarının istilacı gökkuşağı alabalıklarının çevredeki akarsulara yayılmasını engellemek ve Yellowstone'un tek yerli alabalık türünü korumak olduğunu belirtiyor.

YERLİ BALIKLARLA ÇİFTLEŞİYORLAR

Buffalo Creek'teki gökkuşağı alabalıkları yalnızca yiyecek ve yaşam alanı konusunda yerli Yellowstone cutthroat alabalıklarıyla rekabet etmiyor. İki tür birbiriyle çiftleşerek melez yavrular da oluşturabiliyor. Bu durum, genetik olarak saf yerli balık popülasyonunun giderek azalmasına yol açıyor.

Yetkililere göre Buffalo Creek, istilacı gökkuşağı alabalıklarının çevredeki Slough Creek, Soda Butte Creek ve Lamar Nehri'ne yayılmasında kaynak görevi görüyor. Bu nedenle yalnızca diğer akarsulardaki balıkları temizlemek yerine sorunun başladığı noktadaki popülasyonun ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Yellowstone cutthroat alabalığı, parkta doğal olarak yaşayan tek alabalık türü. Aynı zamanda Greater Yellowstone ekosisteminde önemli bir yere sahip. Saf popülasyonları; istilacı balıklarla rekabet, avlanma, melezleşme ve yaşam alanlarının bozulması nedeniyle doğal yayılış alanlarında gerilemiş durumda.

DEREYE ROTENON UYGULANACAK

İstilacı balıkları temizlemek için suya rotenon adı verilen ve balıkları öldürmek amacıyla kullanılan bir madde uygulanacak. ABD Çevre Koruma Ajansı tarafından bu amaçla kullanımına izin verilen rotenon, Yellowstone'daki yerli balıkları koruma çalışmalarında daha önce de kullanıldı.

Uygulama öncesinde biyologlar Buffalo Creek'te elektrikle balık yakalama yöntemi kullanarak tarama yapacak. Dere içerisinde rastlanan yerli Yellowstone cutthroat alabalıkları yakalanarak uygulama alanının dışındaki güvenli sulara taşınacak. Bu yerli türün Buffalo Creek'te zaten oldukça nadir görüldüğü belirtiliyor.

Park yönetimi, uygulanan maddenin Slough Creek Kamp Alanı'ndaki içme suyunun güvenliğini etkilemeyeceğini açıkladı. Çalışmalar tamamlandıktan sonra Buffalo Creek'in 7 Eylül'de yeniden ziyaretçilere açılması planlanıyor.

Operasyon, Yellowstone'un uzun süredir yürüttüğü yerli balıkları koruma programının bir parçası. Buffalo Creek'teki istilacı popülasyonun ortadan kaldırılması, Lamar Nehri havzasındaki yerli alabalıkların uzun vadede korunması açısından kritik görülüyor.