Türkiye’de şirket ve işletmelerin taşıtlarını kayıt altına almayı amaçlayan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’nde (UTTS) yeni bir düzenleme yapıldı.

FAZLA ÖDEME YAPANLARA PARALARI İADE EDİLECEK

Darphane tarafından duyurulan güncellemeye göre, 25 Mart - 30 Nisan 2025 tarihleri arasında montaj hizmet bedeli KDV dahil 2.172 TL olarak uygulanacak. Daha önce belirlenen 2.791,45 TL’lik ücretle montaj yaptıran araç sahiplerine ise 619,45 TL iade edilecek.

Darphane’nin resmi web sitesi üzerinden yaptığı açıklamaya göre 24 Mart 2025 tarihinde yapılan açıklamada 2025 yılı için daha önce ödeme yaparak Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajı yaptıranlar, araç başına 619,45 TL’lik bir iade ödemesi alacak. Montaj işlemini henüz yaptırmamış ancak 2025 yılı ücretini ödemiş olan taşıt sahipleri de aynı iade hakkından yararlanabilecek.

Yeni düzenlemeye göre, UTTS’ye ilk kez başvuracak araç sahipleri de 2.791,45 TL yerine 2.172 TL ödeyerek sisteme dahil olabilecek.

HANGİ ARAÇLARDA ZORUNLU?

Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takma zorunluluğu, şirketler ve işletmelere ait tüm araçları kapsıyor. Aynı zamanda kiralanan taşıtlara da bu sistemin entegre edilmesi gerekiyor. Ancak bireysel taşıt sahipleri için herhangi bir zorunluluk bulunmuyor.

Montaj işlemleri, Türkiye genelindeki 150’den fazla yetkilendirilmiş mobil ve sabit noktada uzman ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. Araç sahipleri, başvuru ve ödeme işlemlerini Darphane’nin resmi web sitesi utts.gov.tr üzerinden gerçekleştirebiliyor.