Türkiye’de şirket ve işletmelerin taşıtlarını kayıt altına almayı amaçlayan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’nde (UTTS) yeni bir düzenleme yapıldı.

FAZLA ÖDEME YAPANLAR ÇEŞİTLİ DESTEKTEN YARARLANACAKLAR

Darphane tarafından duyurulan güncellemeye göre, 25 Mart - 30 Nisan 2025 tarihleri arasında montaj hizmet bedeli KDV dahil 2.172 TL olarak uygulanacak. Daha önce belirlenen 2.791,45 TL’lik ücretle montaj yaptıran araç sahipleri ise 619,45 TL karşılığı çeşitli destek ve avantajlardan faydalanabilecekler.

Darphane'den yapılan açıklama ise şu şekilde:

"1 Ocak 2025 – 25 Mart 2025 tarihleri arasında 2025 yılı fiyatları üzerinden Darphane’den TTB satın alan ve montaj işlemini tamamlamış olan mükellefler, 2025 yılı içinde 619,45 TL karşılığı çeşitli destek ve avantajlardan faydalanabilecekler. Bu mükelleflerin utts.gov.tr üzerinden gerekli kayıt ve başvuruları 30 Nisan 2025 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor."

Yeni düzenlemeye göre, UTTS’ye ilk kez başvuracak araç sahipleri de 2.791,45 TL yerine 2.172 TL ödeyerek sisteme dahil olabilecek.

HENÜZ MONTAJ YAPTIRMAYANLARA ÜCRET İADESİ YAPILACAK

1 Ocak 2025 - 25 Mart 2025 tarihleri arasında TTB satın alıp ödemesini yapmış ancak montaj işlemini tamamlamamış ve henüz fatura kesilmemiş mükelleflere, TTB montaj işlemlerinin tamamlanmasının ardından banka havalesi yoluyla 619,45 TL iade yapılacak.

UTTS’ye geçiş süreciyle ilgili detaylı bilgi ve başvuru süreci için utts.gov.tr adresinin ve Darphane tarafından yapılan duyuru ve açıklamaların takip edilmesi tavsiye ediliyor.

HANGİ ARAÇLARDA ZORUNLU?

Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takma zorunluluğu, şirketler ve işletmelere ait tüm araçları kapsıyor. Aynı zamanda kiralanan taşıtlara da bu sistemin entegre edilmesi gerekiyor. Ancak bireysel taşıt sahipleri için herhangi bir zorunluluk bulunmuyor.

Montaj işlemleri, Türkiye genelindeki 150’den fazla yetkilendirilmiş mobil ve sabit noktada uzman ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. Araç sahipleri, başvuru ve ödeme işlemlerini Darphane’nin resmi web sitesi utts.gov.tr üzerinden gerçekleştirebiliyor.