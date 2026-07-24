Binek otomobiller ve motosikletlerin ÖTV tutarlarına ilişkin yeni bir düzenleme gündeme geldi. En düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya yükseltilmesini öngören torba kanun teklifine verilen önergeyle, bazı araç gruplarında "asgari maktu vergi" uygulamasının mevzuata dahil edilmesi öngörüldü.

Ekonomim'in haberine göre, düzenlemeyle birlikte, oransal yöntemle hesaplanan ÖTV tutarının belirlenen asgari maktu verginin altında kalması halinde, araçtan doğrudan belirlenen asgari tutarın tahsil edilmesi planlanıyor.

MOTOSİKLET VE ARAÇLARA ASGARİ ÖTV

Önerge kapsamında, 4 kW'ın altındaki elektrikli motosiklet ve scooterlar hariç olmak üzere ilgili motosiklet grubunda asgari maktu vergi tutarı 30 bin lira olarak belirlendi.

ASGARİ SINIR BELİRLENDİ

Buna göre hesaplanan ÖTV'nin 30 bin liranın altında kalması durumunda, vergi tutarı 30 bin lira üzerinden uygulanacak.

8703 GTP kapsamında yer alan binek otomobiller için ise asgari maktu vergi tutarının 100 bin liradan az olmaması öngörülüyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte, oransal hesaplama sonucunda ortaya çıkan ÖTV tutarı 100 bin liranın altında kalırsa, tahsil edilecek verginin 100 bin lira olması planlanıyor.

Önergeyle ÖTV Kanunu'nun ilgili maddesine eklenmesi öngörülen fıkrayla, Cumhurbaşkanına belirlenen ÖTV tutarlarını 10 kata kadar artırma veya sıfıra kadar indirme yetkisi verilmesi de gündeme geldi.

Düzenlemenin yasalaşması halinde otomobil ve motosikletlerin vergi yükümlülüklerinde yeni bir dönem başlayacak. Uygulamanın kapsamı ve yürürlük tarihi ise yasal sürecin tamamlanmasının ardından netleşecek.