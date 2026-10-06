Otomotiv üreticisi General Motors (GM), perde hava yastığı sistemlerindeki olası bir imalat hatası nedeniyle Chevrolet Silverado ve GMC Sierra modellerine ait toplam 1.559 aracı kapsayan bir geri çağırma kampanyası başlattı.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) verilerine göre söz konusu üretim partisindeki araçların yaklaşık yüzde 1’inde kusur bulunabileceği öngörülürken, şirket risk faktörünü ortadan kaldırmak amacıyla listedeki tüm araçların sol ve sağ tavan hava yastığı modüllerini ücretsiz olarak değiştireceğini duyurdu.

Üretim Kusuru Metal Parçaların Kabine Savrulmasına Yol Açabiliyor

Geri çağırma bildiriminde yer alan teknik detaylara göre, hava yastığı şişiricilerinin gövdesinde üretim aşamasında oluşan mikroskobik çatlaklar ile yıkama işlemi sonrası kalan nem birleşerek korozyona zemin hazırlıyor.

Korozyon nedeniyle direnci düşen şişiricinin patlaması durumunda sıkıştırılmış gaz aniden açığa çıkabiliyor. Bu süreçte uç kapağın veya kırılan metal parçaların araç kabinine savrularak yolcular açısından yaralanma riski oluşturabileceği belirtiliyor.

İNCELEME SÜRÜCÜ ŞİKEYETİ ÜZERİNE BAŞLATILDI

Sorun, 20 Temmuz 2026 tarihinde 2016 model bir Chevrolet Silverado 1500 kullanıcısının tavan hava yastığından patlama sesi geldiği yönündeki bildirimiyle gündeme geldi. GM ekiplerince 28 Ağustos 2026'da yapılan incelemelerde, ilgili hava yastığı şişiricisinin yan duvarında patlama ile tavan döşemesinde hasar tespit edildi.

Şirket, yürütülen kontrollerde aynı partideki diğer şişiricilerde benzer bir patlamaya rastlanmadığını ve konuya ilişkin herhangi bir yaralanma ihbarı alınmadığını bildirdi.

GERİ ÇAĞIRMA KAPSAMINDAKİ MODELLER VE ADETLER

Kampanyadan etkilenen 2016 ve 2017 model araçların dağılımı şu şekildedir:

Chevrolet Silverado 1500 (2016): 723 adet

GMC Sierra 1500 (2016): 329 adet

Chevrolet Silverado 2500 (2016): 292 adet

GMC Sierra 2500 (2016): 145 adet

Chevrolet Silverado 3500 (2016): 33 adet

GMC Sierra 3500 (2016): 33 adet

Chevrolet Silverado 1500 (2017): 2 adet

GMC Sierra 1500 (2017): 2 adet

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

GM yetkili bayileri, kapsama giren tüm araçların tavan hava yastığı modüllerini bedelsiz olarak yenileyecek. Şirket tarafından araç sahiplerine yönelik resmi bilgilendirme mektuplarının 9 Kasım 2026 tarihinden itibaren gönderilmeye başlanması planlanıyor.

Sürücüler, araçlarının bu kampanya dâhilinde olup olmadığını şasi numarası (VIN) üzerinden sorgulayabilecek.