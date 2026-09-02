Olay sırasında en dikkat çekici görüntü ise bir bisiklette yaşandı. Binlerce arı bisikletin selesini ve gidonunu neredeyse tamamen kaplarken, çevrede bulunanlar sıra dışı manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi. Bazı kişiler arılara yaklaşırken, bazıları sokulma endişesiyle bölgeden uzak durdu.

BİNLERCE ARI TEK TEK TOPLANDI

Arıların uzun süre bölgede kalması üzerine profesyonel arıcı Charlie Cooke olay yerine geldi. Koruyucu kıyafetlerini giyen Cooke, kümelenen koloniyi kontrollü şekilde toplayarak bir kutuya aktardı. Arılar daha sonra güvenli bir bölgeye götürülmek üzere şehir merkezinden çıkarıldı.

Arıcı, yaşanan olayın arılarda görülen doğal “oğul verme” davranışıyla bağlantılı olduğunu belirtti. Kraliçe arıyla birlikte hareket eden işçi arıların yeni bir yuva aradığı, bu süreçte dinlenmek için geçici noktalara konabildiği ifade edildi. Doğada genellikle ağaç dallarına konan koloninin bu kez bir bisikleti seçmesi ortaya dikkat çekici görüntüler çıkardı.

NEDEN ŞEHİR MERKEZİNE GELDİLER?

Arıların normalde ilkbaharda daha sık oğul verdiği ancak bu olayın yaz sonunda meydana geldiği belirtildi. Koloninin bulunduğu eski bölgede nektar ve çiçek miktarının azalmasının arıları yeni bir yaşam alanı aramaya yöneltmiş olabileceği değerlendiriliyor. Son dönemde yaşanan sıcak hava dalgalarının da besin kaynaklarının azalmasında etkili olabileceği düşünülüyor.

Yeni yuva arayan koloniler kalıcı bir yere yerleşmeden önce kısa süreliğine farklı noktalarda durabiliyor. Bu sırada keşifçi arılar çevreyi tarayarak koloninin yerleşebileceği uygun bir alan arıyor. Kraliçe arının uzun mesafeleri tek seferde uçamaması nedeniyle sürü, yol boyunca birkaç kez dinlenebiliyor.

Uzmanlar, binlerce arının bir arada görülmesinin ürkütücü olabileceğini ancak oğul halindeki arıların genellikle saldırgan davranmadığını belirtiyor. Arıların bu süreçte temel amacının kraliçeyi koruyarak yeni bir yuva bulmak olduğu, rahatsız edilmedikleri sürece insanlara yönelme ihtimallerinin düşük olduğu ifade ediliyor.