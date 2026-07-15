Şanghay ile Nanjing arasındaki hatta yer alan köprü, yalnızca bir nehir geçişi değil; pirinç tarlaları, kanallar, göller ve bataklık alanların üzerinden kesintisiz uzanan dev bir mühendislik yapısı olarak öne çıkıyor. Bu sayede yüksek hızlı trenler, engebeli arazilerden etkilenmeden güvenli ve yüksek hızda yolculuk yapabiliyor.

10 BİN KİŞİ DÖRT YIL BOYUNCA ÇALIŞTI

Yaklaşık 10 bin kişilik ekibin görev aldığı proje dört yılda tamamlandı. Yaklaşık 8,5 milyar dolara mal olduğu belirtilen yapı, Çin'in yüksek hızlı demiryolu ağını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen en büyük altyapı projelerinden biri oldu.

Danyang-Kunshan Büyük Köprüsü, Yangtze Nehri Deltası boyunca uzanırken Danyang, Changzhou, Wuxi, Suzhou ve Kunshan kentlerini birbirine bağlıyor. Güzergahın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise Suzhou'daki Yangcheng Gölü üzerinde bulunan yaklaşık 9 kilometrelik geçiş. Bu bölüm, açık su üzerinde yükselen binlerce beton kolon tarafından taşınıyor.

SADECE UZUNLUĞUYLA DEĞİL, STRATEJİK ROLÜYLE DE ÖNE ÇIKIYOR

Köprü, Pekin ile Şanghay arasındaki yüksek hızlı demiryolu hattının en kritik parçalarından biri olarak görülüyor. Güzergahta çok sayıda nehir, kanal ve tarım arazisi bulunduğu için hattın büyük bölümü viyadükler üzerine inşa edildi. Bu yöntem hem verimli tarım arazilerinin bölünmesini azaltıyor hem de trenlerin yüksek hızını korumasına yardımcı oluyor.

Açıldığı günden bu yana Guinness Dünya Rekorları'nda "dünyanın en uzun köprüsü" unvanını koruyan Danyang-Kunshan Büyük Köprüsü, bugün de modern demiryolu mühendisliğinin en dikkat çekici yapılarından biri olarak gösteriliyor.