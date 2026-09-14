Apple Lisa, grafik arayüz, pencereler, simgeler ve fare gibi bugün bilgisayarların temel parçaları haline gelen özelliklerle döneminin öne çıkan modellerinden biri oldu. Ancak yaklaşık 10 bin dolarlık satış fiyatı, bilgisayarın geniş kitlelere ulaşmasını engelledi.

APPLE LISA NEDEN BAŞARISIZ OLDU?

Apple, Lisa’yı 1983’te kişisel bilgisayar pazarına sundu. Dönemi için gelişmiş özelliklere sahip olan bilgisayarın yaklaşık 10 bin dolarlık fiyatı satışların beklentilerin altında kalmasında etkili oldu. Beklenen ticari sonuç elde edilemeyince Apple projeyi sonlandırma kararı aldı. Üretimin durmasının ardından elde kalan Lisa bilgisayarlarının bir bölümü farklı şirketlerin eline geçti.

BİLGİSAYARLARI YENİDEN SATMAYA ÇALIŞTILAR

Sun Remarketing’in kurucusu Bob Cook, Lisa bilgisayarlarından binlercesini satın alarak cihazları yenileyip yeniden satışa çıkarmayı hedefledi. Şirketin 5 bin ile 7 bin cihaz üzerinde çalıştığı ve geliştirme sürecine yaklaşık 200 bin dolar harcadığı belirtildi. Yapılan çalışmalarla Lisa’nın Macintosh için geliştirilen bazı yazılımları çalıştırabilmesi sağlandı. Ancak bilgisayarı yeniden piyasaya kazandırma girişimi uzun sürmedi.

2.700 BİLGİSAYAR NEDEN TOPRAĞA GÖMÜLDÜ?

Apple, 1989’da Sun Remarketing’in elindeki cihazları geri aldı. Bilgisayarlar daha sonra Utah’ın Logan kentindeki bir çöplüğe götürülerek imha edildi. Tahminlere göre yaklaşık 2.700 Lisa bilgisayarı burada toprağa gömüldü. Böylece Apple’ın döneminin en gelişmiş kişisel bilgisayarlarından biri olarak piyasaya sürdüğü modelin binlerce örneği ortadan kaldırıldı.

YILLAR SONRA KOLEKSİYON PARÇASINA DÖNÜŞTÜ

Ticari açıdan beklentileri karşılamayan Lisa, ilerleyen yıllarda Apple tarihinin dikkat çeken bilgisayarlarından biri ve koleksiyon ürünü haline geldi. Modelde kullanılan grafik arayüz, pencereler, simgeler ve fare gibi birçok özellik ise daha sonraki kişisel bilgisayarların temel unsurları arasında yer aldı.