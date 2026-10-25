Ülkenin Norfolk bölgesindeki Little Hautbois yerleşiminde bulunan eski Mayton Wood geri dönüşüm merkezinde biriken binlerce beyaz eşya, adeta yapay bir tepe oluşturdu. Geri dönüşüm kapasitesinin yetersiz kalması nedeniyle aylardır bekletilen cihazların ne zaman kaldırılacağı ise belirsizliğini koruyor.

3 BİNDEN FAZLA BUZDOLABI BİRİKTİ

Norfolk'taki tesisin çevresinde 3 binden fazla buzdolabı ve dondurucu bulunuyor. Güvenlik kameraları ve çitlerle çevrilen alandaki cihazlar, kırsal bölgenin doğal görüntüsünü tamamen değiştirdi.

Bölgede yaşayanlar, beyaz eşyaların açık alanda biriktirilmesinden rahatsız olduklarını dile getirirken, yetkililer sorunun yalnızca Norfolk ile sınırlı olmadığını açıkladı.

İngiltere'nin farklı bölgelerinde de benzer yığınların oluştuğu belirtildi. Galler'in Newport kentinde yaz aylarında biriken eski buzdolabı ve dondurucu sayısının 80 bine ulaştığı aktarıldı.

Krizin temelinde geri dönüşüm tesislerinin kapanması ve mevcut tesislerin artan atık miktarını karşılayamaması bulunuyor. Norfolk yakınlarındaki Thetford'da faaliyet gösteren bir atık işleme tesisinde nisan ayında çıkan yangın, bölgedeki geri dönüşüm faaliyetlerini ciddi biçimde aksattı.

Ülke genelinde başka tesislerin de yangın ve ekonomik sorunlar nedeniyle kapanması üzerine yaz aylarında 26 yerel yönetim, eski buzdolabı ve dondurucu kabulünü geçici olarak durdurmak zorunda kaldı.

ÇEVRE İÇİN TEHLİKE OLUŞTURABİLİR

Uzmanlar, buzdolaplarının sıradan çöpler gibi bertaraf edilemeyeceğine dikkat çekiyor. Cihazların soğutma sistemlerinde bulunan bazı gazlar atmosfere karışmaları durumunda çevreye zarar verebiliyor.

Özellikle eski modellerde ozon tabakasına zarar veren maddeler bulunabilirken, bazı yeni cihazlarda güçlü sera gazları kullanılabiliyor. Bu nedenle buzdolaplarının özel tesislerde sökülmesi ve içerdikleri kimyasalların güvenli biçimde ayrıştırılması gerekiyor.

Norfolk yönetimi, eski buzdolabı kabulünü yeniden başlatsa da bölgedeki 19 geri dönüşüm merkezinden yalnızca 7'sinde bu hizmet verilebiliyor.

Yetkililer, mevcut depolama alanının tamamen dolduğunu ve geri dönüşüm kapasitesi artırılmadığı sürece binlerce cihazın uzun süre daha aynı yerde kalabileceğini belirtiyor.