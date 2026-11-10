Oyun dünyasının 13 yıldır beklediği Grand Theft Auto VI (GTA 6) için geri sayım sürerken heyecan iş hayatına da yansıdı. İngiltere'de binlerce çalışan, oyunun çıkış gününde konsol başına geçebilmek için yıllık izin talebinde bulundu. Oyunun piyasaya çıkışı öncesinde ön indirme süreci de başladı.

GTA 6 İÇİN 212 GB DEPOLAMA ALANI GEREKİYOR

Rockstar Games tarafından geliştirilen GTA 6, 19 Kasım'da PlayStation 5 ve Xbox Series X/S kullanıcılarıyla buluşacak. Oyunu ön sipariş verenler, çıkış tarihinden önce konsollarına indirebilecek ancak oynayabilmek için 19 Kasım'ı bekleyecek.

Oyunun ön indirme dosyalarının konsola bağlı olarak 212 GB'a kadar depolama alanı gerektirdiği belirtiliyor. Türkiye'de standart sürüm 3 bin 999 TL, Ultimate Edition ise 4 bin 999 TL fiyatla listeleniyor.

ÇALIŞANLAR OYUN İÇİN YILLIK İZİN KULLANIYOR

GTA 6 heyecanı yalnızca oyuncularla sınırlı kalmadı. İngiltere merkezli insan kaynakları şirketi BrightHR'ın 70 bin işletmedeki 1,2 milyondan fazla çalışanın verilerini incelemesi, ilginç bir tabloyu ortaya çıkardı.

Verilere göre GTA 6'nın çıkış günü olan 19 Kasım için yapılan yıllık izin taleplerinin yüzde 4,63'ünde oyuna atıfta bulunuldu. Kasım ve aralık aylarında oyun nedeniyle toplam 83 bin günlük izin rezervasyonu yapıldığı, bunun işverenlere maliyetinin yaklaşık 12,4 milyon sterlini bulabileceği hesaplandı.

Oyunun çıkış günü için izin alanların sayısının balayına gitmek amacıyla izin kullananların iki katından fazla olduğu da belirtildi. Bazı çalışanların oyunu kesintisiz oynayabilmek için iki haftalık izin biriktirdiği aktarıldı.

İZİN TALEPLERİNDE DİKKAT ÇEKEN GEREKÇELER

BrightHR CEO'su Alan Price, oyun oynamak için yıllık izin kullanmanın konser veya spor karşılaşmasına katılmak için izin almaktan farklı değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Şirkete ulaşan izin taleplerinde çalışanların GTA 6 için bir hafta boyunca evde kalmak istediklerini belirten ifadeler kullandığı, hatta oyunun çıkış günü izin verilmemesi halinde istifa edeceğini söyleyenlerin bulunduğu aktarıldı.

Özellikle milenyum kuşağının oyuna yoğun ilgi gösterdiği, Z kuşağında da GTA 6'nın çıkış günü izin taleplerinde öne çıkan gerekçeler arasına girdiği kaydedildi. BrightHR'ın İrlanda, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki verilerinde ise GTA kaynaklı izin taleplerinin daha düşük kaldığı bildirildi.