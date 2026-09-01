Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, pilot ve kabin ekibinin hususi damgalı pasaport kapsamına alınmasına yönelik herhangi bir hazırlık bulunmadığını bildirdi. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, personelin uluslararası uçuş belgeleriyle vizesiz geçiş yapabildiğini ve ilave bir mevzuat değişikliğine ihtiyaç duyulmadığını ifade etti.

BAKANLIK YEŞİL PASAPORT TALEBİNİ NEDEN REDDETTİ?

Bakan Uraloğlu, uçuş ekibi üyelerinin yurt dışı yatı görevlerinde ICAO ve EASA standartlarıyla uyumlu "Uçak Mürettebatı Belgeleri" (UMB) kullandığını belirtti. Bu belgenin yabancı ülke topraklarında pasaportsuz ve vizesiz geçiş imkanı tanıdığı vurgulandı.

Söz konusu belgelerle uçuş personelinin ilgili ülkelerde 48 ila 72 saat arasında konaklayabildiğini kaydeden Uraloğlu, uluslararası sistemin sorunsuz işlemesi sebebiyle ayrıca bir düzenleme gereksinimi bulunmadığını açıkladı.

SÜREÇ HANGİ BAKANLIKLARIN YETKİ ALANINA GİRİYOR?

Soru önergesine verilen yanıtta, uçuş ekiplerinin sınır geçişlerinde karşılaştığı prosedürlerin devletlerarası mütekabiliyet esasına dayandığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın sorumluluğunda olduğu hatırlatıldı.

Pasaport Kanunu kapsamındaki kural koyucu süreçlerin ise İçişleri Bakanlığı tarafından yürütüldüğü, bu nedenle Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde müstakil bir yasal çalışma yapılamayacağı bildirildi.