Türkiye’deki ekonomik gelişmeler ve enflasyon nedeniyle ücret düzenlemelerine giden Toyota Türkiye, 2022 yılından itibaren ekim veya kasım aylarında da ara zam uygulamaya başlamıştı. Fabrikanın bu yıl çalışanlarına yapacağı ara zammın oranı da belli oldu.

Belirlenen karar doğrultusunda fabrika bünyesinde çalışan işçilerin ücretlerine yüzde 11 oranında ara zam uygulanacak. Geçici statüde çalışan işçiler için belirlenen zam oranı ise yüzde 5 olarak açıklandı.

GEÇİCİ İŞÇİLERİN ZAM ORANI FARKLI OLDU

Toyota Türkiye’de uygulanan ara zam kapsamında kadrolu çalışanlarla geçici statüde görev yapan işçiler için farklı oranlar belirlendi. Kadrolu işçilerin ücretlerine yüzde 11 zam yapılırken geçici statüde çalışanların ücretlerindeki artış yüzde 5 ile sınırlı kaldı.