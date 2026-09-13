ABD’nin Louisiana eyaletindeki New Orleans kentinde 2020 yılında başlatılan Glass Half Full adlı geri dönüşüm projesi, toplanan atık cam şişeleri öğüterek kıyı restorasyon çalışmalarında kullanılan kuma dönüştürüyor.

Tulane Üniversitesi öğrencileri Franziska Trautmann ve Max Steitz tarafından hayata geçirilen girişim, kentteki ev, bar ve etkinliklerden çıkan cam atıkların katı atık depolama alanlarına gömülmesini önlemeyi amaçlıyor.

5 BİN TON CAM ŞİŞE KIYI KORUMA PROJELERİNE AKTARILIYOR

Küçük bir cam kırıcı ve topluluk bağışlarıyla faaliyetlerine başlayan organizasyon, zamanla işleme kapasitesini genişletti. Projenin güncel verilerine göre, bugüne kadar toplanan atık cam miktarı yaklaşık 5,4 bin tonu aştı. Öğütülen camlardan elde edilen malzemeler kıyı koruma ve restorasyon projelerine aktarılıyor.

YÜKSEK TAŞIMA MALİYETLERİ YEREL DÖNÜŞÜMÜ TEŞVİK EDİYOR

Cam malzemeler teorik olarak sonsuz kez geri dönüştürülebilse de ağırlıkları nedeniyle uzak bölgelerdeki işleme tesislerine taşınması yüksek nakliye maliyetlerine yol açıyor. New Orleans’ta uygulanan bu modelle, lojistik maliyetlerin önüne geçilerek cam atıkların yerel düzeyde işlenmesi ve yeniden ekonomiye kazandırılması sağlanıyor.

DOĞAL KIYI ŞERİDİNİ YENİLİYOR

Son yüzyılda erozyon, şiddetli fırtınalar ve zemin çökmesi nedeniyle Delaware eyaleti büyüklüğünde bir sulak alan kaybı yaşayan Louisiana eyaletinde, kıyı koruma çalışmaları kritik önem taşıyor. Sel sularını emme, fırtına etkisini azaltma ve deniz canlılarına habitat sağlama işlevi gören bataklıkların korunmasında geri dönüştürülmüş cam kumu kullanılıyor.

Süreç kapsamında toplanan cam şişeler; kapağından, etiketinden ve diğer yabancı maddelerden arındırıldıktan sonra ince kumdan kaba çakıla kadar farklı boyutlarda eleniyor. Elde edilen malzeme biyolojik olarak çözünebilen torbalara doldurularak erozyona uğramış kıyı bölgelerine yerleştiriliyor. Bu uygulama, bataklık otlarının kök salmasına ve tortu tutarak doğal kıyı şeridinin yenilenmesine katkı sunuyor.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR

Geri dönüştürülmüş cam kumunun ekosistem üzerindeki etkilerine ilişkin bilimsel araştırmalar yürütülüyor. Yapılan çalışmalar, yerli kıyı bitkilerinin cam kumu ve nehir tortusu karışımlarında gelişebildiğini ve bölgedeki canlı türlerinin bu malzemeyle uyum sağladığını gösteriyor. Araştırmacılar, malzemenin uzun vadeli çevresel etkilerini incelemeyi sürdürüyor.

Uzmanlar, bu tür yerel girişimlerin kıyı erozyonuyla mücadelede destekleyici bir araç olduğunu, ancak kalıcı çözüm için geniş kapsamlı kamu yatırımları ve büyük ölçekli restorasyon projelerinin gerekliliğini vurguladı.