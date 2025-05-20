Amerika Birleşik Devletleri'nin Delaware eyaletinin Camden kentinde First State Hayvan Merkezi yüzlerce civcive sahip çıktı. Yavrular arasında hindiler, kazlar ve bıldırcınlar da vardı; ancak büyük çoğunluğunu 'Freedom Ranger' cinsi civcivler oluşturuyordu.

Delaware'deki bir hayvan barınağı, üç gün boyunca bir posta servisi kamyonunda bırakılan ve hayatta kalmayı başaran binlerce civcivi bakım altına alıp sahiplendirmeye çalışıyor. Sıcak ve kapalı bir alanda aç - susuz kalan civcivlerden binlercesi, bulunana kadar geçen sürede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili taraflar, Delaware'deki bir posta dağıtım merkezinde 12 bin civcivin nasıl terk edildiğine dair cevap bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri Posta Servisi (USPS), bir elektronik posta ile yaptığı açıklamada, süreçte bir aksaklık yaşandığını bildiklerini ve olayla ilgili aktif bir soruşturma yürütüldüğünü belirtti.

'CİVCİVLERİ GERİ ALAMAYIZ'

Civcivleri ülke genelindeki müşterilerine haftalık olarak göndermek üzere yetiştiren Pensilvanya merkezli 'Freedom Ranger Hatchery' isimli kuluçkahane, civcivlerin çıkış noktasının burası olduğunu doğruladı. Şirketin sözcüsü, biyogüvenlik gerekçeleriyle civcivleri geri alamayacaklarını ifade etti.

Sözcü ayrıca, USPS'in civcivleri fark ettikten sonra teslimatı tamamlamış olmasının en doğru hareket olacağını, çünkü alıcıların — civcivler yetersiz beslenmiş olsa bile — uygun şekilde bakabilecek donanıma sahip olduğunu söyledi.

SADECE BİRKAÇ YÜZ CİVCİV SAHİPLENDİRİLDİ

İki haftayı aşkın süredir, hayatta kalan civcivler First State Animal Center ve SPCA adlı hayvan barınağında bakım altında tutuluyor. Barınak müdürü John Parana’nın aktardığına göre, geçen salı günü itibarıyla yavrular sahiplendirilmeye başlandı ancak binlerce civcivden yalnızca birkaç yüz tanesi sahiplendirilebildi. Net bir sayım yapılamadı, çünkü barınağın böyle bir imkânı bulunmuyor; fakat Parana, hâlâ 2 binden fazla civcivin elde olduğunu tahmin ediyor.

Parana’ya göre yaşanan yoğunluk, bakım merkezini 24 saat çalışmaya zorladı ve personel artışını gerekli kıldı. Bağışlarla ayakta duran kuruluş için en büyük sorun ise para. Bazı çalışanlar, operasyonu sürdürebilmek için kendi ceplerinden harcama yapmaya başladı.

Kuşların arasında genç hindiler, kazlar ve bıldırcınlar da vardı; ancak büyük çoğunluğunu 'Freedom Ranger' cinsi civcivler oluşturuyordu. Bu cinsin yaklaşık 10 haftada olgunlaştığını belirten Parana, zamanla artan yem ve alan ihtiyacının barınağı daha da zorlayacağını söyledi.

CİVCİVLER İÇİN GÜNLÜK 5 DOLAR

USPS’ten gelen bir çağrı üzerine, Delaware Tarım Müdürlüğü hayvanları barınağa yönlendirdi. Bakanlık, yavrular için günlük 5 dolarlık ödeme yapılmasını öngören bir destek planının olduğu belirtildi. Konuya ilişkin müzakereler sürüyor.

“Posta servisine tazminat davası açmayı deneyeceklerini söylediler,” dedi Parana ve ekledi:

- Ama bu bizim şu anki durumumuzu değiştirmiyor, sorunları çözmüyor!