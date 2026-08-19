Gaziantep'in İslahiye ilçesinde üreticilerin uzun süredir emek verdiği sofralık üzümlerde hasat dönemi başladı. İlçede 47 bin dekar alanda yetiştirilen farklı üzüm çeşitleri, sezonun ilk ürünleriyle birlikte tezgahlara ve pazarlara gönderilmeye hazırlanıyor.

47 BİN DEKARLIK ALANDA ÜRETİM

İslahiye'nin önemli tarım merkezlerinden Yeniköy Mahallesi'nde üzüm hasadı dolayısıyla program düzenlendi. İlçede geniş bir alana yayılan bağlarda "Antep karası", "hatun parmağı", "Mevlana", "kardinal" ve çekirdeksiz sofralık "sultani" çeşitleri yetiştiriliyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Ökkeş Demir, İslahiye'de 47 bin dekar alanda sofralık üzüm üretimi yapıldığını belirterek, ortalama verimin dekardan 1200 kilogram seviyesinde olduğunu ifade etti.

ÜRETİCİNİN HASAT MESAİSİ BAŞLADI

Bağlarda olgunlaşan üzümler, üreticiler tarafından özenle toplanarak kasalara yerleştiriliyor. Hasatla birlikte bölgede yoğun bir çalışma dönemi de başlamış oldu.