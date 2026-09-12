Londra’da son yıllarda kullanımı hızla artan kiralık elektrikli bisikletler bu kez ulaşım kolaylığıyla değil, kaldırımlarda yarattıkları sorunlarla gündemde. Kent genelinde belediyeler, tehlikeli şekilde park edilen veya terk edilen 3 bin 393 e-bisiklete yılbaşından bu yana el koydu. Bu rakam, 2025 yılının tamamında el konulan bisiklet sayısını şimdiden yüzde 23 aşmış durumda.

EN FAZLA LIME BİSİKLETLERİ TOPLANDI

The Guardian’ın bilgi edinme başvurularına verilen yanıtlardan derlediği verilere göre, belediyeler tarafından el konulan elektrikli bisikletlerin büyük bölümünü Lime araçları oluşturdu.

19 yerel yönetimden sağlanan verilere göre, bu yıl 2 binden fazla Lime bisikletine el konuldu. Forest 978 bisikletle ikinci sırada yer alırken, Voi’ye ait 103 bisiklet belediyeler tarafından toplandı.

HER 10 BİSİKLET YOLCULUĞUNDAN BİRİ KİRALIK E-BİSİKLETLERLE

İstasyonsuz kiralık elektrikli bisikletler, Londra’da son yıllarda özellikle kısa mesafeli ulaşımın önemli parçalarından biri haline geldi.

Transport for London’ın (TfL) tahminlerine göre kentte her gün yaklaşık 1,5 milyon bisiklet yolculuğu gerçekleştiriliyor. Bunların yaklaşık yüzde 10’unu istasyonsuz kiralık elektrikli bisikletler oluşturuyor.

Ancak kullanımın hızla yaygınlaşması beraberinde ciddi bir park sorununu da getirdi. Kaldırımlara, yol kenarlarına ve geçiş noktalarına bırakılan bisikletler özellikle engelli ve yaşlı vatandaşlar açısından tehlike oluşturuyor.

“İNSANLAR ARTIK TEK BAŞINA DIŞARI ÇIKMIYOR”

İngiltere Kraliyet Ulusal Körler Enstitüsü’nün (RNIB) politika sorumlusu Erik Matthies, kaldırımlarda bırakılan bisikletlerin görme engelli ve az gören bireylerin yanı sıra yaşlıları ve tekerlekli sandalye kullananları ciddi şekilde etkilediğini söyledi.

Matthies, yanlış park edilen bisikletler nedeniyle çarpışmalar ve yaralanmalar yaşandığını belirterek, bazı görme engelli kişilerin artık tek başlarına dışarı çıkmaktan kaçındığını ve daha önce yaptıkları yolculuklardan vazgeçtiğini ifade etti.

ARAÇ YOLLARINI BİLE KAPATTILAR

Sorunun yalnızca kaldırımlarla sınırlı olmadığı belirtiliyor. Camden Belediye Meclisi üyesi James Slater, elektrikli bisikletlerin zaman zaman bölge sakinlerine ayrılmış park alanlarına bırakıldığını ve araç trafiğini engellediğini söyledi.

Slater, güneş tutulması sırasında Primrose Hill ve Hampstead Heath çevresinde çok sayıda elektrikli bisikletin biriktiğini belirterek, şirketlerin araçlarının kamusal alanlarda sorun yaratmamasını sağlama sorumluluğu bulunduğunu vurguladı.

ŞİRKETLER BELEDİYELERİ İŞARET ETTİ

Elektrikli bisiklet şirketleri ise sorunun temelinde yeterli sayıda park alanı oluşturulmamasının bulunduğunu savunuyor.

Şirketlere göre kiralık elektrikli bisikletlere yönelik talep hızla büyürken, belediyelerin oluşturduğu özel park alanlarının sayısı aynı hızda artmadı. Bu nedenle yoğun kullanılan bölgelerde mevcut park noktaları kısa sürede doluyor ve kullanıcılar bisikletleri çevredeki alanlara bırakıyor.

Lime, Londra’nın en büyük elektrikli bisiklet işletmecisi olduğunun el koyma rakamları değerlendirilirken dikkate alınması gerektiğini belirtti. Şirket, yolculukların büyük çoğunluğunun kurallara uygun şekilde tamamlandığını ve belediyelerin müdahale ettiği olayların toplam kullanıma kıyasla oldukça düşük olduğunu savundu.

Forest da park alanlarının artan talebe yetişemediğini açıklarken, belediyelerle birlikte daha düzenli park sistemleri oluşturmak için çalıştığını bildirdi.

Voi ise araçlarının kaldırımları, girişleri, asansör çevrelerini veya acil geçiş yollarını kesinlikle kapatmaması gerektiğini belirterek, yanlış parkın özellikle engelli bireyler, çocuk arabası kullanan ebeveynler ve hareket desteğine ihtiyaç duyan kişiler üzerindeki etkisinin farkında olduklarını açıkladı.

LONDRA GENELİNDE TEK SİSTEM GELİYOR

Belediyeler ise Londra’daki mevcut düzenlemelerin parçalı olmasından şikâyetçi. Kentteki farklı belediyelerin farklı kurallar uygulaması, özellikle belediye sınırları arasında hareket eden kiralık bisikletler açısından denetimi zorlaştırıyor.

James Slater mevcut sistemi bir “yapboza” benzeterek, Londra genelinde ortak bir düzenlemeye ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

Nisan ayında kabul edilen İngiltere yetki devri yasasıyla yerel yönetimlere kiralık elektrikli bisiklet işletmecilerini lisanslama ve park, güvenlik ile erişilebilirlik standartları belirleme konusunda yeni yetkiler verildi.

Londra’da ise bu yetkinin TfL tarafından kullanılması bekleniyor. Planlanan sistemle birlikte kent genelindeki istasyonsuz elektrikli bisiklet şirketleri için tek bir düzenleyici çerçeve oluşturulması hedefleniyor.

Londra Belediye Başkanlığı da gerekli ikincil mevzuat üzerinde çalışmaların sürdüğünü ve yeni sistemde güvenliğin temel önceliklerden biri olacağını açıkladı.