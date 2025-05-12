Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) uyguladığı maaş hesaplama sistemi nedeniyle geçtiğimiz yıl emeklilik dilekçesi veren vatandaşlar, 2025 ve sonrasında emekli olanlara kıyasla yüzde 30-31 oranında daha yüksek maaş alma hakkı elde etti.



Aradaki farkın büyük olması nedeniyle 2024 yılının sonunda yaklaşık 800 bin kişinin emeklilik başvurusu yaptığı öğrenilirken, aradan geçen sürede on binlerce kişi SGK'ya verdiği dilekçe ile emeklilik aylığının kesilmesini talep etti.



ON BİNLERCE KİŞİ EMEKLİ MAAŞINI İPTAL ETTİRİYOR



Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; dilekçesini 31 Aralık 2024 (kamu işçileri için 14 Ocak 2025) tarihine kadar vermiş olanlar, emekli aylıklarını kestirmeden 4/a (SSK) statüsünde çalışmaya devam ederse sosyal güvenlik destek primine (SGDP) tabi olmakta.





Emekli aylığını kestirerek çalışmaya devam edenlerden ise yalnızca normal sosyal sigorta primi kesiliyor. Bir başka deyişle, bu kişilerin yeni emekli aylıkları hesaplanırken, öncelikle ilk emeklilik maaşının bağlandığı tarihten sonra emekli aylıklarına yapılacak artışlar dikkate alınmakta.



Bu nedenle çok sayıda emekli adayı, emekliliğe ayrılmayı düşünmese bile, gelecekte yüzde 30 oranında daha az maaş almamak için 2024 yılında SGK'ya emeklilik dilekçelerini teslim etti. 2025 yılında emekli maaşlarının bağlanmasının ardından ise emekli aylıklarını iptal ettirme yoluna başvurdular.



DİLEKÇE VERENLERİN MAAŞ KAYBI OLMAYACAK



Özetle, emekli olduktan sonra aylığını kestirerek beş yıl daha çalışan bir işçi, çalışmayı bırakıp yeniden emekli aylığı bağlatmak istediğinde öncelikle mevcut aylığınıza beş yıl boyunca yapılan artışlar yansıtılacak.

Ayrıca, beş yıllık dönemdeki çalışmalarının karşılığı olan kısmi aylık tutarı hesaplanacak. Bu iki verinin toplamı ise bağlanacak yeni emekli aylığını belirleyecek.



Bu yöntemi uygulayanlar, emeklilik dilekçesini 2025 yılında veya sonraki yıllarda verenler için ortaya çıkan olumsuz farklardan etkilenmeyecek. Emekli aylığında düşüş olmayacağı gibi beş yıllık dönemdeki çalışmanın karşılığı olarak da bağlanacak emekli maaşında artış görülecek.