Ülkenin Ortabatı bölgesinde yaşanan sorun, Wisconsin eyaletindeki restoranlarda da kendini gösterdi. Yiyecek ve içeceklere yönelen sarı ceketli eşek arıları (yellowjacket), açık hava alanlarında rahatsızlık yaratırken bazı haşere kontrol işletmelerine gelen şikayetlerin yüzde 30 arttığı bildirildi.

RESTORANLARIN AÇIK ALANLARINDA YEMEK YEMEK ZORLAŞTI

Eşek arıları özellikle şekerli içecekler, et ürünleri ve açıkta bırakılan yiyeceklerin bulunduğu masalara yöneliyor. Bu durum, açık havada yemek yemek isteyen müşterilerin sık sık yer değiştirmesine neden oluyor.

Sorunun sonbaharda daha belirgin hâle gelmesinin nedenlerinden biri, eşek arısı kolonilerinin yaz boyunca büyümesi. Mevsim ilerledikçe doğal besin kaynaklarının değişmesi, arıların insanların tükettiği yiyeceklere daha fazla yönelmesine yol açabiliyor.

Uzmanlar, ilkbahardaki sıcak hava koşullarının da eşek arısı faaliyetlerini artırmış olabileceğine dikkat çekiyor.

EŞEK ARISI ŞİKAYETLERİNDE YÜZDE 30 ARTIŞ

Bölgedeki bazı haşere kontrol işletmeleri, eşek arılarına ilişkin başvurularda yüzde 30'luk artış yaşandığını bildiriyor.

Eşek arılarının yiyeceklerin çevresinde dolaşması yalnızca rahatsızlık yaratmıyor. Özellikle alerjisi bulunan kişiler için sokmalar ciddi sağlık riski oluşturabiliyor.

Uzmanlar, açık havada yemek yenilen alanlarda yiyeceklerin üzerinin kapatılmasını, şekerli içeceklerin açıkta bırakılmamasını ve çöplerin düzenli olarak uzaklaştırılmasını öneriyor.

Arılarla karşılaşıldığında ani hareketlerden kaçınılması, yuvalara müdahale edilmemesi ve yoğun arı faaliyetinin görüldüğü alanlarda profesyonel yardım alınması tavsiye ediliyor.