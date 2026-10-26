Ülkenin Odense kentinde uygulanan projede, teknoloji şirketi Meta'nın veri merkezinden çıkan atık ısı bölgesel ısıtma şebekesine aktarılıyor. Yaklaşık 9 bin evin ısı ihtiyacına katkı sağlayabilen sistem, veri merkezlerinin tükettiği enerjinin bir bölümünün yeniden kullanılabileceğini gösteriyor.

SUNUCULARDAN ÇIKAN ISI EVLERE ULAŞIYOR

Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta'ya ait veri merkezinde binlerce sunucu günün her saati çalışıyor. Bu cihazlar yoğun miktarda ısı ürettiği için sürekli soğutulmaları gerekiyor. Odense'de ise ortaya çıkan sıcaklık doğrudan dışarı atılmak yerine suyun ısıtılmasında kullanılıyor.

Sunucuların bulunduğu alanlardan toplanan ısı, borular aracılığıyla yakındaki Tietgenbyen ısı merkezine taşınıyor. Burada büyük ısı pompaları suyun sıcaklığını 70 ila 75 dereceye yükseltiyor. Isınan su daha sonra kentin bölgesel ısıtma şebekesine gönderilerek konutların radyatörlerinde kullanılıyor.

9 BİN EVİN ISINMASINA KATKI SAĞLIYOR

Meta'nın güncel verilerine göre Odense'deki tesis, yılda 165 bin megavatsaat atık ısıyı yerel ısıtma şirketi Fjernvarme Fyn'e ücretsiz sağlıyor. Bu enerji, şebeke aracılığıyla yaklaşık 9 bin konutun ısı ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye ulaşıyor.

2020 yılında kullanılmaya başlanan sistemin kapasitesi sonraki yıllarda genişletildi. Farklı dönemlerde yapılan açıklamalarda 11 bin ve 12 binin üzerinde konuttan da söz edilirken şirketin güncel bilgi notunda yaklaşık 9 bin hane belirtiliyor.

ISINMA ÜCRETSİZ DEĞİL

Meta'nın atık ısıyı ücretsiz sağlaması, ev sahiplerinin ısınmak için ödeme yapmadığı anlamına gelmiyor. Suyun sıcaklığını artıran ısı pompalarının çalıştırılması, boru hatlarının bakımı ve enerjinin evlere dağıtılması için maliyet oluşuyor. Bu nedenle tüketiciler bölgesel ısıtma hizmeti için fatura ödemeye devam ediyor.

Buna rağmen proje, normal şartlarda boşa gidecek ısının yeniden kullanılması açısından önem taşıyor. Odense'deki uygulama, özellikle büyük veri merkezlerinin yerleşim alanlarına yakın kurulduğu şehirlerde bilgisayar sunucularının konutların ısıtılmasına katkı sağlayabileceğini gösteriyor.