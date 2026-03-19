Brezilya'nın Serra bölgesindeki Bento Gonçalves kasabası, yeraltında devasa tüneller kazan ve evlere sızan eşi benzeri görülmemiş bir fare istilasıyla mücadele ediyor.

Kasaba sakinleri korku içinde yaşarken, yetkililer krizin merkezinde olduğu iddia edilen bir geri dönüşüm tesisini mühürleyerek acil durum önlemlerini devreye soktu.

ALTYAPI ÇÖKÜYOR

Vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler, felaketin boyutunu gözler önüne seriyor. Farelerin yeraltında kazdığı karmaşık ve geniş tünel ağları nedeniyle kasabanın kaldırımları çöktü ve birçok sokak yürünemez hale geldi. Giderek daha cüretkar hale gelen kemirgenler, sokaklarda sürüler halinde dolaşmanın yanı sıra doğrudan evlerin içine girerek büyük bir güvenlik ve sağlık riski oluşturuyor.

'KRİZİN KAYNAĞI' GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ

Krizin merkez üssü konumundaki Santa Rita mahallesi sakinleri, istilanın kentsel alanın hemen dibinde faaliyetlerine başlayan yeni bir geri dönüşüm tesisiyle eş zamanlı olarak patlak verdiğini belirtiyor.

Güvenlik gerekçesiyle kimliğini gizli tutan bir mahalleli, yaşadıkları çaresizliği şu sözlerle özetliyor:

"Artık bahçelerimize sebze bile ekemiyoruz. Tesisin yaydığı dayanılmaz koku ve beraberinde gelen hamamböcekleri yüzünden evimizi havalandırmak için pencerelerimizi dahi açamıyoruz. Kaldırımlarımız devasa tüneller nedeniyle tamamen çöktü. Bu durum artık sürdürülemez bir boyuta ulaştı."

Gelen yoğun ihbarlar üzerine harekete geçen Sağlık Denetleme Kurumu, 17 Mart Salı günü söz konusu tesise baskın düzenledi. Adı henüz kamuoyuyla paylaşılmayan şirket hakkında alınan resmi kararlar şunlar:

Tesisin faaliyetleri ilk etapta 15 gün süreyle tamamen durduruldu.

Belediye başkanlığı, tesise yeni atık ve malzeme girişini kesin olarak yasakladı.

Tesisin yeniden açılabilmesi için; alanın ağır kimyasallarla temizlenmesi, kemirgen varlığının tamamen yok edilmesi ve kemirgenlerin yuvalanmasını engelleyecek yeni bir beton zemin inşa edilmesi şart koşuldu.

Bento Gonçalves Çevre Koruma Servisi Koordinatörü Denner Salvador, kemirgenlerle mücadelenin zorluğuna dikkat çekerek, "Bu canlılar, hayatta kalma içgüdüleri son derece belirgin olan kentsel zararlılardır," uyarısında bulundu. Salvador, sahada önleyici tedbirlerin devrede olduğunu ve durumun anlık olarak izlendiğini belirtti. Öte yandan yerel yönetim, tahrip olan kaldırımlar ve çöken altyapı için teknik bir hasar tespit çalışması başlatılacağını duyurdu.