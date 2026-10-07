Her yıl sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte yüksek ve serin bölgelere doğru göç eden Bogong güveleri, bu yıl yeniden büyük gruplar halinde görülmeye başladı. Yaklaşık 4-5 santimetrelik kanat açıklığına ulaşabilen güveler, yüzlerce kilometrelik yolculukları sırasında yerleşim alanlarından da geçiyor.

BİNLERCESİ AYNI ANDA ORTAYA ÇIKTI

Bogong güveleri Avustralya'nın güneydoğusundaki ovalardan Avustralya Alpleri'ne doğru mevsimsel göç gerçekleştiriyor. Yolculuk sırasında geceleri hareket eden güveler, gündüzleri mağaralar ve kayalık alanlarda dinleniyor.

Ancak göç rotaları üzerindeki kent ve kasabalarda yapay ışıklar yönlerini şaşırmalarına neden olabiliyor. Bu nedenle çok sayıda güve evlerin, iş yerlerinin ve araçların çevresinde toplanabiliyor. Sabah olduğunda ise duvarlarda ve çeşitli yüzeylerde yüzlerce hatta binlerce güve görülebiliyor.

SAYILARI YILLAR İÇİNDE BÜYÜK ORANDA AZALDI

Ortaya çıkan görüntüler şaşırtıcı olsa da Bogong güvelerinin nüfusu geçmiş yıllarda ciddi biçimde geriledi. Kuraklık, yaşam alanlarının değişmesi ve iklim koşulları nedeniyle bazı dönemlerde sayılarının yüzde 99'a varan oranlarda düştüğü bildirildi.

Tür, 2021 yılında Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) Kırmızı Listesi'nde nesli tehlike altında kategorisine alındı. Bu nedenle binlerce güvenin yeniden göç rotalarında görülmesi araştırmacılar tarafından yakından takip ediliyor.

Bogong güveleri aynı zamanda bölgedeki ekosistem için önemli bir besin kaynağı. Özellikle Avustralya Alpleri'nde yaşayan ve nesli kritik tehlike altında bulunan dağ cüce faresi için güvelerin yıllık göçü büyük önem taşıyor.