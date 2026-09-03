İsviçre'de yürütülen bilimsel araştırmada ülke geneline gömülen 2 bin pamuklu iç çamaşırı iki ay sonra topraktan çıkarıldı. Doku parçalanma oranlarını inceleyen uzmanlar, arazi kullanımının toprak yaşamı üzerindeki doğrudan etkisini belgeledi.

BİNLERCE İÇ ÇAMAŞIRI NEDEN TOPRAĞA GÖMÜLDÜ?

Zürih Üniversitesi liderliğinde gerçekleştirilen projede 1000 gönüllü yer aldı. Topraktaki solucan, bakteri ve mantar gibi organizmaların pamuk liflerini ne kadar sürede tükettiği ölçüldü. Pamuğun hızlı parçalanması yüksek biyolojik aktiviteyi gösterirken, sağlam kalan kumaşlar verimsiz toprağa işaret etti.

EN YÜKSEK BİYOLOJİK AKTİVİTE NEREDE TESPİT EDİLDİ?

İncelemeler sonucunda en hızlı parçalanma yüzde 58 oranıyla özel bahçelerde kaydedildi. Gübre kullanımı ve aktif bakımın organizma faaliyetini artırdığı belirlendi. Çim alanlarda parçalanma oranı yüzde 40 seviyesinde kalarak en düşük seviyede kaydedildi. Tarım arazileri ve çayırlarda da canlı aktivitesinin beklenenden düşük olduğu görüldü.

Uzmanlar, hızlı doku ayrışmasının toprağın tamamen sağlıklı olduğu anlamına gelmediğine dikkat çekiyor. Bahçelerdeki yüksek gübre kullanımı azot ve fosfor miktarını artırırken su kaynaklarına zarar verebiliyor. İnsanlığın gıda ihtiyacının yüzde 95'ini sağlayan üst toprağın korunması için arazi yönetim biçimlerinin yeniden düzenlenmesi gerektiği vurgulanıyor.