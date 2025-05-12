Almanya'daki Türkler, yıllardar mücadele ettiği çifte vatandaşlık hakkını Almanya’dan aldı. Ama bu sefer Türkiye bırakmıyor. Yeniden Türk vatandaşı olmak isteyenlerden, „Alman vatandaşlığını nasıl aldığını ispatla bakalım“ diye yazı isteniyor. Ayrıca, yeniden Türk vatandaşlığına dönenlere 6900 Euro’yu bulan askerlik bedeli çıkarılıyor. Böylece, sadece erkekler değil, ailesi de yeniden Türk vatandaşlığına girmekten vazgeçiyor.

İKİ BÜYÜK ENGEL ÇIKARDILAR

Geçtiğimiz yıllarda Alman vatandaşı olan 500 bini aşkın Türk’ün, yeniden Türk vatandaşlığını alma hakkı doğdu. Ancak konsoloslukların çıkardığı, „yasalara aykırı zorluklar“ ve yüksek askerlik bedeli, insanların Türk vatandaşlığına ilgisini azalttı. 500 bini aşkın Alman vatandaşı Türkr kökenliden sadece 25 bin 387’si yeniden Türk vatandaşlığını almak için başvurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP milletvekili ve Dışişleri Komisyonu üyesi Utku Çakırözer, „Bu rakam başlıbaşına bir başarısızlıktır. Fiyaskodur. Bunun nedenlerini masaya yatırmak meclisin görevidir. İnsanların kafasında tereddütler var“ dedi.

KANUNDA OLMAYAN BELGE İSTENİYOR

Almanya’daki konsoloslukların, kanunda olmayan bir „icat“ çıkararak, yeniden Türk vatandaşı olmak isteyen ve askerliğini uzatmaya çalışanlardan „Sen nasıl Alman vatandaşı oldun, bunu ispatla? Yasal yolla mı oldun?“ diye şüpheli sorular sorması, insanları bezdirdi. Türk vatandaşlığını yeniden almak isteyenler, Askerlik Kanunu’nda „sadece Alman kimliği yettiği“ halde, bir de Almanlar’dan „nasıl Alman yapıldığını belgeleyen yazı istemeye“ yönlendiriliyor. Alman ve Türk makamları arasında kalmak istemeyenler ve ayrıca Türk olunca, 6900 Euro’luk askerlik bedeliyle karşılaşacak olanlar, artık Türk vatandaşlığını almak istemiyor.

Geçen yıl yürürlüğe giren yasayla çifte vatandaş olanlar da, Türk vatandaşlığını bırakmaya başladı.