Ebeye'nin bu ölçekte bir koruma kalkanına ihtiyaç duymasının en temel nedeni ise adanın deniz seviyesine son derece yakın olması. Yeni duvar, deniz seviyesindeki 0,5 metreye kadar yaşanacak yükselmelere karşı uzun vadeli bir koruma sağlayacak şekilde tasarlandı. Projenin, adada yaşayanların neredeyse tamamını, yani yaklaşık 8 bin 400 kişiyi güvence altına alması bekleniyor.

84 BİN TON MALZEME TAŞINDI

Duvarın yapımı, Ebeye'nin coğrafi olarak uzak konumu nedeniyle devasa bir lojistik operasyona dönüştü. İnşaatta kullanılan dev kayalar ve dolgu malzemeleriyle birlikte yaklaşık 84 bin ton malzeme adaya nakledildi. Özel koruma kayalarının bir bölümü Birleşik Arap Emirlikleri'nden dev gemilerle getirilirken, ağır iş makineleri ve diğer teknik ekipmanlar da deniz yoluyla ulaştırıldı.

Yaklaşık 16 ay süren yoğun çalışmaların ardından tamamlanan duvar, yalnızca dalgaları göğüslemek için tasarlanmadı. Yapının hemen arkasına, yine 1,81 kilometre uzunluğunda, modern aydınlatmalı bir yürüyüş yolu kazandırıldı. Ayrıca yoğun yağışlarda yollarda biriken suların hızla tahliye edilebilmesi için duvarın gövdesine yedi ayrı çıkış noktası yerleştirildi.

KIYIDAN 1500 TON ATIK TEMİZLENDİ

İnşaat süresince, adanın okyanusa bakan kıyısında yıllardır birikmiş olan atıkların temizlenmesine de öncelik verildi. Çalışmalar kapsamında sahil şeridinden 1500 ton atık kaldırılırken, metal parçalar geri dönüşüme gönderildi; kullanılabilir durumdaki beton parçaları ise projede yeniden değerlendirildi.

Ebeye'nin karşı karşıya olduğu tehlike yalnızca geleceğe yönelik bir tahminden ibaret değil. Alçak toprak yapısı nedeniyle ada, güçlü dalgalar ve fırtınalarda doğrudan kıyı taşkınlarına maruz kalıyor. Dünya Bankası'nın proje belgelerinde de bölgedeki deniz seviyesinin yılda yaklaşık 4 milimetre yükseldiği ve yeni duvarın 2050 yılına kadar beklenen iklim koşulları dikkate alınarak tasarlandığı belirtiliyor. Üstelik gerektiğinde yapının yüksekliği ilerleyen yıllarda daha da artırılabilecek.

Yaklaşık 16 ay süren hummalı çalışmaların ardından 1,81 kilometrelik deniz duvarının yapımı başarıyla tamamlandı. Böylece Ebeye'nin okyanusa açık kıyısı boyunca uzanan yeni savunma hattı tamamen kullanıma hazır hale gelirken; evler, yollar ve kritik altyapı ile hırçın okyanus arasına güçlü ve uzun vadeli bir koruma bariyeri çekilmiş oldu.