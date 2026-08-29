Müştekiler A.K.Ş., M.Y., B.M.A. ve F.C.K., kendilerine ait gizli görüntülerin Telegram ve X'teki kanallarda belirli bir ücret karşılığında izletildiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Şikayet üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. İş yerinde gerçekleştirilen aramada, içerisinde gizli kamera düzeneği bulunan aktif bir RIP cihazı, sökülmüş 6 RIP cihazı ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. İşyeri sahibi Fatma Özçalışkan'ın söz konusu cihazları adli arama öncesinde resmi kurumlara teslim etmeyerek depoda muhafaza ettiği de tespit edildi.

14 BİN VİDEO KAYDI TESPİT EDİLDİ

Ekiplerin ilk incelemelerinde yaklaşık 14 bin video kaydının bulunduğu ve gizli görüntülerin "Secret TV +18" isimli Telegram hesabı üzerinden yayınlandığının belirlendiği aktarıldı. Soruşturma kapsamında iş yeri sahibi Fatma Özçalışkan, kamera kayıt sistemini kurduğu belirtilen Emrah Selim Cansever ve bir şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek", "Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak" ve "Müstehcenlik" suçlarından işlem başlatıldı.

SORUŞTURMANIN GENİŞLEMESİ BEKLENİYOR

NTV Muhabiri Sena Gürbıyık, soruşturmayla ilgili yaptığı değerlendirmede mağdur sayısının henüz netleşmediğini belirterek, 14 bin video kaydından söz edildiğini aktardı. Görüntülerin para karşılığında satıldığı iddiasının da soruşturma kapsamında incelendiğini belirten Gürbıyık, gözaltı sayısının ilerleyen süreçte artabileceğini söyledi. Gürbıyık ayrıca görüntüleri satın alan kişilerin de tespit edilmesinin gündeme gelebileceğini ve soruşturmanın kapsamının genişlemesinin beklendiğini ifade etti.