Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 4 binden fazla paket öğütülmüş kahvenin geri çağrıldığını duyurdu. Geri çağrılan ürünler, Michigan merkezli SpartanNash tarafından dağıtılan Our Family Foods markasına ait Traverse City Cherry Decaf Light Roast öğütülmüş kahve paketleri. 12 ons (340 gram) büyüklüğünde olan ve 08/03/25 tarihine kadar son kullanma tarihi olan bu kahve poşetlerinin etiketlerinde hata bulunduğu aktarıldı.

SINIF 2 OLARAK TANIMLANDI

Geri çağırma, Our Family Traverse City Ground Coffee ürünlerinin yanlışlıkla kafeinsiz olarak etiketlenmesi nedeniyle başlatıldı. FDA, bu geri çağırmayı Sınıf 2 olarak sınıflandırdı. Sınıf 2 geri çağırmalar, tıbbi olarak geri dönülebilir olumsuz sağlık etkilerine yol açabilecek ancak ciddi sağlık sorunları oluşturma riski düşük olan ürünleri kapsıyor.

ÜRÜNLER RAFLARDAN KALDIRILARAK İMHYA EDİLDİ

Toplamda 4.152 adet 12 ons'luk paket geri çağrılırken, ilgili ürünlerin raflardan kaldırıldığı ve imha edildiği bildirildi. Bu kahveyi satın alanların mağazaya iade ederek para iadesi ya da ürün değişimi yapabileceği aktarıldı.