Türkiye’den Bulgaristan’a gönderilen bir parti sofralık üzüm, pestisit kalıntılarının yasal sınırları aşması nedeniyle Avrupa Birliği pazarına alınmadı. Toplam 14 ton 100 kilogramlık sevkiyatın gönderici firmaya iade edilmesine karar verildi.
Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı (BABH) tarafından yapılan kontrollerde, Türkiye’den gönderilen sofralık üzümler laboratuvar incelemesine alındı. Analiz sonuçlarında, ürünlerdeki pestisit kalıntılarının mevzuatta belirlenen azami seviyelerin üzerinde olduğu tespit edildi.
Bunun üzerine sevkiyatın Avrupa Birliği pazarına girişine izin verilmedi.
14 TONLUK SEVKİYAT GERİ GÖNDERİLECEK
Toplam 14 bin 100 kilogram ağırlığındaki üzüm sevkiyatının 2 bin 640 kasadan oluştuğu belirtildi. Uygunsuz bulunan ürünlerin gönderici firmaya iade edileceği bildirildi.