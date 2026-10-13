Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta bugün başlıyor. Galatasaray, Rams Park'ta İspanya La Liga ekibi Barcelona'yı ağırlayacak. Fenerbahçe ise yarın, İngiltere Premier Lig temsilcisi Aston Villa'ya konuk olacak.

OPTA'NIN TAHMİNLERİ AÇIKLANDI

Şampiyonlar Ligi'nde yeni hafta öncesinde Opta, karşılaşmalarla ilgili tahminlerini açıkladı. Elde edilen sonuçlara binlerce simülasyonun ardından ulaşıldığı aktarıldı. Buna göre Galatasaray'ın Barcelona'yı yenme şansı yüzde 13.4 olarak belirlendi. Barcelona'nın maçı yüzde 68.9 ihtimalle kazanacağı, karşılaşmanın berabere tamamlanma olasılığının ise yüzde 17.7 olduğu öngörüldü.

Deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin ise sahadan galibiyetle ayrılma ihtimali yüzde 22.1 olarak tahmin edildi. Aston Villa'nın maçı kazanma şansının yüzde 55.1, mücadelenin beraberlikle tamamlanma ihtimalinin ise yüzde 22.8 olduğu belirlendi.