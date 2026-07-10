Irak'ın Erbil kentinde doğaseverleri ve uzmanları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bilimsel adı "Papilio Demoleus" olan ve "Nusaybin Güzeli" olarak bilinen nadir kelebek türü, Erbil'de kameralara yansıdı. Görenleri kendine hayran bırakan kelebek, bölgedeki biyolojik çeşitlilik açısından önemli bir kayıt olarak kayıtlara geçti.

Nusaybin Güzeli, diğer birçok kelebek türünden farklı olarak oldukça uzun mesafeler boyunca uçabilme yeteneğiyle tanınıyor. Dayanıklı yapısı ve güçlü kanat hareketleri sayesinde uzak mesafeleri aşabilen bu kelebek, Erbil'deki görüntüsüyle göç rotaları ve yayılım alanları hakkındaki araştırmalara yeni bir veri sağladı.

GÜNEY ASYA'DAN AVUSTRALYA'YA UZANAN YAŞAM ALANI

Kendi familyasının en büyük ve en yaygın türlerinden biri olan Nusaybin Güzeli, oldukça geniş bir coğrafyada varlık gösteriyor. Ana yaşam alanı Güney Asya'dan başlayıp Avustralya'ya kadar uzanan bu büyük kelebek türünün Erbil'de görülmesi, doğa takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı.