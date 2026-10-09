Honda, 2027 yılında Japonya'nın Chiba vilayetinde, elektrikli araçları seyir halindeyken şarj edebilen 300 metrelik bir yol bölümünü test etmeye başlayacak.

Taisei İnşaat Şirketi ile birlikte geliştirilen teknoloji, saatte 120 kilometre hızla ilerleyen araçlara 150 kW'a kadar kablosuz şarj gücü sağlayabilecek. İlk testlerin ticari araçlarla yapılması planlanıyor.

Honda'nın araştırma ve geliştirme biriminde görevli baş mühendis Taku Ueda, Nikkei Asia'ya yaptığı açıklamada, bu teknolojinin gelecekte elektrikli araçlarda kullanılan bataryaların kapasitesini küçültmeye yardımcı olabileceğini belirtti. Böylece hem araçların maliyetinin hem de ağırlığının azaltılması hedefleniyor. Ayrıca sürücülerin menzil ve şarj konusunda yaşadığı endişelerin de hafiflemesi bekleniyor.

Bataryaların küçülmesi, elektrikli araçları daha hafif ve daha uygun fiyatlı hale getirebilir. Araç ağırlığının azalması, enerji tüketimi ve yolların yıpranması açısından da avantaj sağlayabilir.

Hareket halindeyken şarj teknolojisi, araçların uzun mesafeleri katetmek için büyük kapasiteli bataryalara duyduğu ihtiyacı azaltmayı amaçlıyor.

Avrupa'da elektrikli yollar test ediliyor

Hareket halindeyken kablosuz şarj teknolojisi yalnızca Japonya'nın gündeminde değil. Avrupa'da da bu alanda çeşitli projeler yürütülüyor.

Almanya'da Electreon ve EnBW, 2022'den itibaren Balingen yakınlarında bir toplu taşıma otobüsü güzergâhının altına yaklaşık 1 kilometrelik elektrikli yol bölümü döşedi.

Fransa'da ise Vinci Autoroutes, Vinci Construction ve Gustave Eiffel Üniversitesi tarafından A10 otoyolunda geliştirilen sistem, 200 kW'ın üzerinde güç sağlayabiliyor. Bu bölümde bir kamyon, bir otobüs ve bir otomobil aynı anda hareket halindeyken şarj edilebiliyor.

Fransa, elektrikli yol altyapısını daha da genişletmeyi hedefliyor. Ülkenin planına göre 2030 yılına kadar 5.000 kilometre, 2035 yılına kadar ise 9.000 kilometre elektrikli yol ağı kurulması amaçlanıyor.

Elektrikli yollar, taşımacılık maliyetlerini düşürebilir

Honda'nın ilk etapta 300 metrelik bir yol bölümünü test edecek olması, teknolojinin yaygınlaşması için daha uzun bir yol bulunduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, hareket halindeyken şarj sistemlerinin özellikle yük taşımacılığında önemli avantajlar sunabileceği değerlendiriliyor.

Elektrikli araç filolarını şarj etmek isteyen lojistik merkezleri, mevcut elektrik altyapılarının kapasitesini önemli ölçüde artırmak zorunda kalabiliyor. Bazı depoların ihtiyaç duyduğu elektrik gücü, mevcut kapasitenin 10 ila 20 katına ulaşabiliyor. Şebeke bağlantısı için bekleme sürelerinin yıllarca uzayabilmesi de elektrikli araçlara geçişi zorlaştıran etkenler arasında yer alıyor.

Elektrikli yolların yaygınlaşması, şarj ihtiyacının bir bölümünü lojistik depolarından otoyollara taşıyarak bu sorunun hafifletilmesine yardımcı olabilir.

Böylece ticari araçlar, güzergâhları boyunca enerji alarak daha küçük bataryalarla daha uzun mesafeler katetme imkânı bulabilir. Ancak teknolojinin geniş ölçekte kullanılabilmesi için altyapı maliyetleri, enerji verimliliği ve sistemin farklı araçlarda uygulanabilirliği gibi konuların da değerlendirilmesi gerekiyor.