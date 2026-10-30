Trabzon'da bir araya gelen binlerce lezzet tutkunu, alana kurulan dev kazanın etrafında nefes kesen anlara tanıklık etti. Karadeniz mutfağının başyapıtı için kolları sıvayan ustalar, tonlarca malzemeyi dev kazanda harmanlayarak görülmemiş bir şova imza attı. Dev tencereden havalanan o lezzet 10 metre gökyüzüne uzandı.

DEV KAZANDA 1,5 TONLUK REKOR DENEMESİ

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin asırlık lezzetlerini vitrine çıkarmak, zengin mutfak kültürünü genç kuşaklara aktarmak ve gastronomi alanında güçlü bir farkındalık yaratmak amacıyla hayata geçirilen Trabzon Gastronomi Festivali kapılarını coşkuyla açtı. Yöresel lezzet stantlarının ziyaretçi akınına uğradığı açılış gününün merkezinde ise akılalmaz bir uzatma rekoru denemesi yer aldı.

VİNÇLE BOYU TAM 10 METRE UZADI

Binlerce kişi, dev kazanın başına geçerek küreklerle kuymağı pişirdi. Yaklaşık 1 ton 680 kilogram ağırlığa ulaşan devasa kuymak, kepçeye bağlanan vinç yardımıyla tam 10,5 metre havaya kaldırıldı. Gökyüzüne doğru uzayan peynir şovu alandaki binlerce vatandaştan büyük alkış toplarken, pişirilen kuymak rekor denemesinin ardından halka ikram edildi.

'TRABZON MUTFAĞI ÖMRÜ UZATIR'

Kentin tescilli lezzetlerine ve dünya çapındaki hedeflerine dikkat çeken Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Trabzon’da 16 tane coğrafi işaretli ürünümüz var. Bunların 10 tanesi sadece yeme-içme alanına ilişkindir. Trabzon'a aittir. Bu ürünleri, bir festivalle beraber öne çıkarmayı bir vazife edindik. ‘Trabzon mutfağı ömrü uzatır’ diye bir cümlemiz var. Geçen sene mart ayında TÜİK tarafından yapılan tespitlerde Trabzonluların ortalama ömrü, Türkiye’nin ortalama ömrüne nazaran 2,2 yıl daha fazla. Bunda da mutfağımızın katkısı var” dedi.

UNESCO’YA BAŞVURU YAPILDI

Trabzon mutfağı olarak bu sene UNESCO’ya müracaat ettik diyen Genç, “İnşallah, bu adaylık sürecini başarıyla tamamlarız ve sonra Trabzon uluslararası arenada da bu, gastronomi şehirleri arasında da yerini alır. Bu şehir, iddialı karakteriyle öne çıkan bir şehirdir" açıklamasında bulundu.

'DÜNYANIN EN BÜYÜK KUYMAĞINI YAPACAĞIZ'

Rekor denemesini vinç sepetine çıkarak yöneten ve kamuoyunda ‘Kuymak Adam’ olarak bilinen şef Serhat Kasap ise, "Trabzon’da Gastronomi Festivali'nin ilki düzenlendi. Dünya çapında ses getiren, dünyanın en büyük kuymağını yapmak için geldim. 1,5 ton peynirle kuymak yapacağız. Dünyada olmamış bir iş. Trabzon Büyükşehir Belediyesi bunu yapıyor. Uzadığı kadar uzatacağız. 2 binden fazla kişi, bu kuymakla doyar. Vinçteki sepete çıkarak kuymağı uzatacağız" dedi.