Osmanlı döneminde ‘’Tenkisat-ı Cedide’’ kanunu ile 15 bin kuruş olarak uygulanan bedelli askerlik şimdi kalıcı hale geldi. 2019 yılında 31 bin lira ile başlayan bedelli askerlik, bu yılın Nisan ayında 416 bin liraya çıktı ve 1 Temmuz’dan itibaren de memur maaş katsayısına göre artarak 470 bin lira civarına yükselecek.

Böylelikle 28 gün olan bedelli askerliğin her günü 5 yıldızlı otel őyatına 17 bin liraya gelecek. Bedelli askerlik için 2021 -2025 yılları arasında 5 yılda 987 bin 645 kişi başvurdu. Bunlardan 92 bini ücreti ödeyemediği için bedelliden yararlanamadı. Yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik dövizli askerlik için de 2015-2025 arasında son 10 yılda 281 bin kişi başvurdu, bunlardan 33 bin 884’ü ücreti ödeyemedi.

ÖZAL GETİRDİ

Bedelli askerlik Turgut Özal’ın Başbakanlığı döneminde 1987’de 2 bin 500 lira ve 3 ay olarak yeniden gündeme geldi. Daha sonra da 5 kez yenilendi ve 2019’dan itibaren kalıcı hale geldi. Her yıl iki kez belirlenen ücreti ödeyenler 28 gün silah altına alınıp askerliğini yapmış sayılıyor. 2019 Ocak ayında 31 bin 343 lira ile başlayan uygulamada bedel, bu yıl başında 233 bin lira oldu.

Nisan ayında savunma sanayiine katkı amacıyla ek zam yapıldı ve 416 bin liraya çıktı. 1 Temmuz’da ise 470-476 bin lira arasına yükselmesi bekleniyor. Bedelli askerlikten bugüne kadar 1 milyon 436 bin kişi yararlandı.