Plajları, köklü geçmişi ve egzotik doğasıyla dikkat çeken Vietnam, son dönemde turizmde büyük bir ivme yakaladı. 2025 yılında 21 milyon uluslararası ziyaretçi ağırlayarak rekor kıran ülke, bir önceki yıla göre %20’nin üzerinde bir büyüme kaydetti.

AVRUPA ÜLKELERİ AKIN EDİYOR

Ziyaretçi sayısındaki bu keskin artışın temel nedenlerinden biri, Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerine yönelik uygulanan vize serbestisi oldu. Bu adım, Avrupa’dan gelen turist sayısında %39’luk bir sıçrama yarattı. Bölgeyi ziyaret eden seyahat uzmanları, Vietnam’ın Tayland gibi geleneksel rotalara kıyasla hem daha az kalabalık hem de kültürel olarak daha derin bir seçenek sunduğuna dikkat çekti.

8 UNESCO KORUMASI ALTINDA OLAN BÖLGE

Vietnam, tarih ve doğa meraklıları için geniş bir yelpaze sunuyor. Ülke genelinde UNESCO koruması altında olan 8 önemli bölge bulunuyor:

Hoi An: 15. yüzyıldan kalma, iyi korunmuş tarihi ticaret limanı.

Ha Long Körfezi: Zümrüt suları ve binlerce kireçtaşı adasıyla ünlü doğa harikası.

Savaş Kalıntıları: Vietnam Savaşı'nın izlerini taşıyan ve askerlerin stratejik avantaj sağladığı dar tüneller, bugün turistlerin en çok ilgi gösterdiği noktalar arasında.

DÜNYANIN EN UCUZ EĞLENCE HAYATI

Başkent Hanoi, özellikle bütçe dostu tatil arayan genç gezginlerin odak noktası haline geldi. Fransız kolonyal mimarisi ile modern gece hayatının iç içe geçtiği şehirde, dünyanın en düşük maliyetli eğlence imkanlarının sunulduğu belirtildi.

YENİ HAVALİMANI AÇILACAK

Artan talebi karşılamak amacıyla ülke çapında büyük bir altyapı seferberliği başlatıldı. Ho Chi Minh Şehri yakınlarındaki Long Thanh Uluslararası Havalimanı'nın 2026 yılının ortalarında tam kapasiteyle faaliyete geçmesi planlanıyor. İlk etapta yılda 25 milyon yolcu ağırlayacak olan yeni liman, mevcut havalimanlarındaki yoğunluğu hafifletecek.