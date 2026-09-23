Çevrimiçi uçak takip platformu FlightRadar24'te 2 bin 500'den fazla kullanıcı, ekranlarına kilitlenerek Türkiye'den kalkan uçakları izlemeye bşaladı.

İstanbul'dan kalkan iki, Ankara'dan kalkan bir uçağın bağlı olduğu hava yolu şirketi ve varış notası, bu dikkatin sebebi oldu.

Zira Airbus marka bu uçaklar, İran'ın başkenti Tahran'a doğru yola çıktı. İran havayolları şirketlerine bağlı uçaklar, ABD baskısıyla konulan uçuş yasaklarından sonra sefer yaptı.

Uçakların içinin dolu olup olmadığı henüz bilinmiyor. Sosyal medya kullanıcıları, uçakların İran'a iade ediliyor olabileceğini ifade etti.

Buna rağmen uçuşlar büyük ilgi topladı. Ankara, Washington ve Tahran konuyla ilgili açıklama yapmadı.

İRAN 'UÇUŞLAR SÜRECEK' DEDİ

Bu gelişmeler devam ederken İran havayolları dün, Türkiye'ye yapılan uçuşlar hakkında bir uyarı almadıklarını ve uçuşların süreceğini ifade etti.

İran'ın ulusal hava yolu şirketi Iran Air, Türkiye, Azerbaycan ve Irak'taki sivil havacılık otoritelerinden İstanbul, Bakü ve Necef seferlerinin durdurulması veya askıya alınmasına ilişkin herhangi bir resmi bildirim almadığını açıkladı.

Mevcut durumda yeni bir resmi bildirim alınana kadar söz konusu hatlardaki uçuş programlarının normal şekilde sürdürüleceği ifade edildi.

Iran Air, yetkili havacılık kurumları tarafından izinlerde veya uçuş koşullarında değişiklik yapılması halinde bunun kendilerine resmi yollarla bildirileceğini belirtti.

Yolcuların uçuşlarının son durumunu şirketin resmi bilgilendirme kanallarından takip etmeleri istenirken, uçuş programında herhangi bir değişiklik yapılması halinde yolcuların resmi kanallar üzerinden bilgilendirileceği kaydedildi.