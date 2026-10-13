Tokat kent merkezinde 9 Ekim Cuma akşamından itibaren hastanelere yapılan başvurularda artış yaşanırken, salgının nedenine ilişkin araştırmalar da devam ediyor.

'NOROVİRÜS KAYNAKLI OLABİLECEĞİ SÖYLENİYOR'

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, hastanelere başvuranların sayısının önce 2 bin, ardından 4 bin olarak ifade edildiğini belirtti. Sürecin norovirüs kaynaklı olabileceğinin söylendiğini aktaran Yazıcıoğlu, kesin nedenin belirlenmesi için incelemelerin sürdüğünü kaydetti.

SU DEPOLARINDA İNCELEME YAPILDI

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden gelen ekiplerin kentte incelemelerde bulunduğunu belirten Yazıcıoğlu, mahalleleri ve su depolarını kontrol ettiklerini söyledi.

Yapılan incelemelerde su depolarının temizliği ve düzeni nedeniyle olumlu değerlendirmeler aldıklarını ifade eden Yazıcıoğlu, kesin sonuçların akşam saatlerinde veya ertesi sabah açıklanmasının beklendiğini bildirdi.

KANALİZASYON İDDİALARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

İçme suyuna kanalizasyon karıştığı yönündeki iddialara da değinen Yazıcıoğlu, ilk incelemelerde böyle bir durumun söz konusu olmadığının belirlendiğini, buna rağmen ayrıntılı araştırmaların devam ettiğini ifade etti.

Belediye ekiplerinin su hatlarını da kontrol ettiğini ve klor seviyesini yükselttiğini belirten Yazıcıoğlu, bu uygulamanın çeşme suyunda kokuya neden olabileceğini söyledi.