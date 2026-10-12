Tokat kent merkezinde 9 Ekim Cuma akşamı başlayıp binlerce kişiyi etkileyen mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetlerinde kritik bir gelişme yaşandı. İlk etapta çocuklarda başlayıp ardından yetişkinlere de yayılan sağlık krizinin ardından yapılan testlerde salgına neden olan etken belirlendi.

SALGININ SEBEBİ NOROVİRÜS ÇIKTI

Sabah'ın aktardığına göre, sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilen incelemelerde hastalarda norovirüs tespit edildi. Ağız ve dışkı yoluyla son derece hızlı bulaşabilen norovirüsün, özellikle hijyen kurallarına dikkat edilmediğinde kitlesel yayılım gösterdiği biliniyor. Uzmanlar, virüsten korunmak için el temizliği ve kişisel hijyene maksimum özen gösterilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Öte yandan, norovirüsün tespit edilmiş olmasının kentteki tüm vakaların bulaş kaynağını tamamen kesinleştirmediği, su ve gıda kaynaklı incelemelerin koordineli şekilde devam ettiği bildirildi.

HASTALARIN YÜZDE 99’U AYAKTA TEDAVİ EDİLİYOR

Acil servislerdeki yoğunluğun azalma eğilimine girdiği fakat henüz tamamen normale dönmediği öğrenildi. Yetkililerden edinilen bilgilere göre, sağlık kuruluşlarına başvuran hastaların yüzde 99’u ayakta tedavi edilerek taburcu edildi.

Yüzde 1’lik kesimin ise hastanelerdeki takip ve tedavisi sürüyor. Tedavisi devam eden hastaların genel sağlık durumlarının iyi olduğu, vakalarda ağır sıvı kaybı gibi ciddi tabloların gözlemlenmediği kaydedildi.