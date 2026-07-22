ABD'de gıda kaynaklı bir parazitin yol açtığı mide-bağırsak hastalığı salgını, yetkililerin kaynağı tespit etme çabalarına rağmen her gün yüzlerce yeni vakayla büyümeye devam ediyor.

Salgının merkezi konumundaki Michigan eyaletinde salı günü 400'den fazla yeni vakanın kaydedilmesiyle, 21 Haziran'dan bu yana toplam vaka sayısı 6 bin 571'e ulaştı.

Yıllık ortalaması 50 vaka olan Michigan'ın yanı sıra Orta Batı ve Kuzeydoğu'daki diğer eyaletlerde de yüzlerce vaka bildirildi.

Michigan Sağlık Departmanı, vakalardaki artışı ilk olarak 1 Temmuz'da kamuoyuna duyurdu. Soruşturmanın ilk aşamaları, Taylor Farms şirketi tarafından yetiştirilen ve Taco Bell restoran zincirine sağlanan marulları işaret etti.

Taco Bell, cuma günü ülke genelindeki menülerinden bu marulları gönüllü olarak kaldırdı. Ancak bu önlem yeterli olmadı.

Pazar araştırması şirketi Placer.ai verilerine göre, kararın ardından Taco Bell'in cuma günkü müşteri trafiği yıllık ortalamaya kıyasla yüzde 19'a yakın düştü.

Ancak ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), pazar günü yaptığı açıklamada Taylor Farms marullarında tespit edilen, ağır kusma ve ishale yol açan cyclospora paraziti test sonucunun "yanlış pozitif" olduğunu belirterek geri çekti.

SALGINI BAŞLATTIĞI SÖYLENEN ŞİRKET KONUŞTU

Test sonucunun geri çekilmesine rağmen Michigan Sağlık Departmanı, epidemiyolojik verilerin hala güçlü bir şekilde marul veya salata yeşilliklerini gösterdiğini bildirdi.

Taylor Farms şirketi de Orta Meksika'da yetiştirilen göbek marulları (iceberg) için başlattığı geri çağırma işlemini sürdürüyor. Şirket, sezonun geri kalanında bu bölgeden ürün almayacağını ifade etti.

Konuyla ilgili Taylor Farms ve Taco Bell açıklama yapmazken, Washington Üniversitesi'nden Prof. Karen Levy, cyclospora parazitinin laboratuvar ortamında tespit edilmesinin zor olduğunu ve yanlış pozitif ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

Emory Üniversitesi'nden Jodie Guest ise kesin laboratuvar sonucu olmadan sadece hasta görüşmeleriyle kaynak tespiti yapılmasının olağan dışı olmadığını söyledi.

ASIL SEBEBİ NE?

Eyaletler salgının izini sürüyor. Yerel hükümetler, hastalar her biri yaklaşık 45 dakika süren ve hastaların iki haftalık süreçte yedikleri her şeyi hatırlamasını gerektiren mülakatlarla sınıyor.

Michigan Eyaleti Baş Tıbbi Sorumlusu Natasha Bagdasarian, bazı hastaların marul tüketmediğini veya ilgili salgınının kaynağı olarak gösterilen yemek zincirinde yemek yemediğini bildirerek, vaka sayıları göz önüne alındığında iki farklı durumun yaşanıyor olabileceğine dikkat çekti.

Bagdasarian ayrıca, Trump yönetiminin 2025 yılında Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) bütçesinde yaptığı kısıntıların eyaletteki halk sağlığı personelini 100'den fazla azalttığını ve mevcut soruşturmayı kesinlikle yavaşlattığını ifade etti.

Prof. Levy de salgını, bütçe kesintileri ve personel eksikliği nedeniyle sınırlarına dayanan halk sağlığı sistemi için bir uyarı işareti olarak tanımladı.

CDC yorum talebine yanıt vermezken, FDA yetkilileri The Financial Times'a yaptığı açıklamada salgını CDC, eyalet ve yerel ortaklarla koordineli şekilde yerleşik yöntemlerle incelediklerini bildirdi.

Salgın nedeniyle şu ana kadar herhangi bir ölüm vakası kaydedilmezken, tedavisi yapılmadığı takdirde bir aya kadar sürebilen şiddetli ishal ve mide-bağırsak rahatsızlıkları nedeniyle yüzlerce kişinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.