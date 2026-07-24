Modern biyometrik pasaportlar, yalnızca kimlik bilgilerini taşıyan bir belge olmanın ötesinde, içinde RFID (Radyo Frekansı Tanımlama) teknolojisi bulunan elektronik bir çip de barındırıyor. Bu çip sayesinde sınır kapılarındaki kimlik doğrulama işlemleri daha hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştiriliyor.

Bu teknoloji, uzun süredir siber güvenlik uzmanlarının da dikkat çektiği teorik bir güvenlik riskini beraberinde getiriyor.

Uzmanlar, uygun ekipman kullanılması halinde RFID çiplerinin çok yakın mesafeden yetkisiz olarak okunabileceğini ve bazı verilerin ele geçirilebileceğini belirtiyor. Gerçek hayatta bu tür vakalar oldukça nadir görülse de, özellikle sık seyahat edenler arasında ek önlemler giderek yaygınlaşıyor.

Alüminyum folyo neden kullanılıyor?

Son dönemde birçok yolcunun tercih ettiği yöntemlerden biri de pasaportu ince bir alüminyum folyo tabakasıyla sarmak. Bunun nedeni, alüminyumun radyo frekanslarını büyük ölçüde engelleyebilmesi.

Bu sayede folyo, RFID çipinin dışarıdan okunmasını zorlaştıran bir bariyer oluşturarak adeta basit bir Faraday kafesi görevi görüyor. Pasaport kullanılmadığı zamanlarda çantada veya cepte taşınırken olası yetkisiz taramalara karşı ek bir koruma sağladığı ifade ediliyor.

Uzmanlar ne diyor?

Siber güvenlik uzmanları, pasaport kopyalama veya RFID üzerinden veri hırsızlığı vakalarının istatistiksel olarak oldukça düşük seviyede olduğuna dikkat çekiyor. Buna rağmen, gizlilik konusunda hassas olan kullanıcılar için bu yöntemin düşük maliyetli ve kolay uygulanabilir bir önlem olduğu belirtiliyor.

Alüminyum folyo kullanımının öne çıkan avantajları ise şöyle sıralanıyor:

RFID çipinin yetkisiz cihazlar tarafından okunmasını zorlaştırıyor.

Biyometrik verilere ek bir fiziksel koruma katmanı sağlıyor.

Pasaport çanta veya cepte taşınırken dijital gizliliği artırıyor.

Her pasaportta RFID çipi bulunmuyor

Uzmanlar, her pasaportun elektronik çip taşımadığını da hatırlatıyor. RFID çipinin bulunup bulunmaması, pasaportu düzenleyen ülkeye ve belgenin düzenlenme tarihine göre değişebiliyor.

Pasaport kapağının alt kısmında küçük, dikdörtgen biçiminde uluslararası elektronik pasaport simgesi bulunuyorsa, bu belge biyometrik çip içeriyor demektir. Böyle bir pasaporta sahip olanlar isterlerse alüminyum folyo ya da RFID korumalı pasaport kılıfları kullanarak belgelerini ek bir güvenlik katmanıyla koruyabiliyor.

Göçmenlik makamları ise pasaportların alüminyum folyoya sarılmasını zorunlu tutmuyor. Bu uygulama tamamen kişisel tercihe dayanan, ihtiyati bir güvenlik yöntemi olarak değerlendiriliyor.