Joshua Tree Ulusal Parkı yakınındaki kasaba, Kaiser Steel Corporation tarafından 1948'de hemen yanındaki demir madeninde çalışan işçiler ve aileleri için kuruldu. Yerleşimde evlerin yanı sıra alışveriş merkezi, yüzme havuzu, üç okul, park, spor alanları, kiliseler ve sağlık hizmetleri bulunuyordu.

MADEN KAPANINCA KASABA DA BOŞALDI

Eagle Mountain'ın kaderi tamamen yanındaki demir madenine bağlıydı. Güney California'nın en büyük demir cevheri madenine dönüşen tesisten 1977'ye kadar yaklaşık 100 milyon ton demir cevheri çıkarılıp sevk edildi. Ancak yabancı rekabeti ve değişen ekonomik koşullar nedeniyle faaliyetler 1980'lerin başında sona erdi. Kasabanın son lise öğrencileri 1983'te mezun olurken nüfus da hızla bölgeden ayrıldı.

Kasabayı yeniden kullanmak için daha sonra farklı girişimlerde bulunuldu. Eski alışveriş merkezi düşük güvenlikli bir cezaevine dönüştürüldü ve bir süre bölgenin en önemli işvereni oldu. Ancak 2000'li yıllarda cezaevinde çıkan ve iki mahkûmun hayatını kaybettiği olayın ardından tesis kapatıldı. Eagle Mountain bir kez daha tamamen sessizliğe gömüldü.

22,5 MİLYON DOLARA SATILDI

Eagle Mountain için ortaya atılan en dikkat çekici projelerden biri, bölgenin Los Angeles County'den getirilecek atıkların depolanacağı dev bir çöplüğe dönüştürülmesiydi. Ancak Joshua Tree Ulusal Parkı'na yakınlığı nedeniyle çevresel kaygılar gündeme geldi ve uzun süren hukuk mücadelesinin ardından proje 2013'te sona erdi.

Yıllardır boş duran Eagle Mountain'ın bulunduğu arazi 2023'te 22,5 milyon dolara özel bir şirket tarafından satın alındı. Buna rağmen bölgede bugüne kadar yeni bir geliştirme yapılmadı ve kasabanın geleceğinin ne olacağı açıklanmadı. Çölün ortasındaki düzenli sokaklar, terk edilmiş yapılar ve eski maden tesisleri ise Eagle Mountain'ın geçmişinden kalan izleri taşımaya devam ediyor.