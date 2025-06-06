Babasının sosyal medyadan yaptığı çağrıya cevap veren binlerce kişi, 8 aylıkken yakalandığı kanser hastalığını 3 yaşında yenen Ali Asaf Demir'in mutluluğuna ortak olmak için Sancaktepe'de gökyüzüne rengarenk balonlar bırakmış, söz konusu etkinlik Türkiye'de gündem olmuştu.

Bu etkinliğin bir benzeri geçtiğimiz günlerde Gaziantep'te düzenlenirken, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Çocuk Hastanesi önünde toplanan binlerce kişi, çocuklara destek vermek amacıyla gökyüzüne pembe renkli umut balonları bıraktı. Katılımcılar, Elif Azra'nın en sevdiği renk olan pembeye vurgu yapmak için alana pembe detaylarla geldi.





ELİF AZRA YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, taraftar grupları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlik Türkiye'de gündem olurken, uzun süredir hastanede yaşam savaşı veren Elif Azra'dan acı haber geldi.



Kanser nedeniyle yaşamını yitiren 5 yaşındaki Elif Azra'nın cenazesi Gaziantep Asri Mezarlıkta defnedilirken, cenaze namazı öncesi ve sonrasında toplanan kalabalığın göz yaşları sel oldu.





