Japonya'nın Nagasaki açıklarında yer alan ve denizden bakıldığında bir savaş gemisini andırdığı için "Gunkanjima" (Savaş Gemisi Adası) olarak adlandırılan Hashima Adası, sanayileşme tarihinin en dikkat çekici terk edilmiş yerleşim alanlarından biri olarak varlığını sürdürüyor.

NÜFUS REKORU KIRDI

1810 yılında kömür rezervlerinin keşfedilmesinin ardından 1890'da Mitsubishi şirketi tarafından satın alınan 6,3 hektarlık ada, deniz tabanının altından çıkarılan kömürle Japonya'nın enerji ihtiyacında merkezi bir rol üstlendi. Bölgedeki şiddetli tayfunlara karşı dayanıklılık sağlamak ve sınırlı alanda işçilere barınma imkanı sunmak amacıyla 1916 yılında Japonya'nın ilk büyük betonarme apartman bloğu burada inşa edildi.

Zamanla tamamen yüksek katlı beton yapılarla kaplanan adada; okullar, hastaneler, tapınaklar, sinema salonu ve ticari işletmeler kuruldu. 1959 yılına gelindiğinde nüfusu 5.259'a ulaşan Hashima, kilometrekare başına düşen yaklaşık 83.500 kişiyle dönemin en yüksek nüfus yoğunluğuna sahip yerleşim birimi oldu.

SAVAŞ YILLARINDA ZORLA ÇALIŞTIRMA

Endüstriyel üretimin yoğunlaştığı İkinci Dünya Savaşı yıllarında ise adadaki madenlerde iş gücü açığını kapatmak amacıyla çok sayıda Koreli sivil ve Çinli savaş esiri ağır koşullar altında çalıştırıldı. Yetersiz beslenme ve iş kazaları nedeniyle yüzlerce kişi bu süreçte yaşamını yitirdi.

ANİ GELEN TAHLİYE KARARI İLE ADA BOŞALTILDI

1960'lı yıllarda enerji sektöründe kömürün yerini petrolün almasıyla ekonomik verimliliğini kaybeden maden, Mitsubishi tarafından Ocak 1974'te kapatıldı. Kapanış kararının ardından adada yaşayan binlerce kişi, Nisan 1974 itibarıyla bölgeyi tamamen boşalttı. Sakinlerin adadan ayrılmasıyla birlikte evlerdeki mobilyalar, elektronik cihazlar ve günlük kullanım eşyaları geride kaldı.

UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ'NE ALINDI

Uzun yıllar boyunca yapısal çürüme ve güvenlik riskleri nedeniyle girişe kapalı tutulan Hashima Adası'nın belirli bir bölümü 2009 yılında kontrollü turlarla ziyarete açıldı. Ada, 2015 yılında "Japonya'nın Meiji Sanayi Devrimi Alanları" kapsamında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi.