Fas'ta, İspanya'ya bağlı Ceuta kentine yönelik ikinci toplu göç girişimi güvenlik güçleri tarafından durduruldu. Yüzlerce göçmen, sosyal medyada yayılan çağrıların ardından sınır bölgesinde toplandı.

Fas polisi, göçmenlerin Ceuta'ya geçişini önlemek için bölgeye çevik kuvvet ekipleri ve zırhlı araçlar sevk etti. Polis, sınırı aşmaya çalışan gruplara müdahale ederken bazı göçmenler gözaltına alındı.

Göçmenlerin sabah saatlerinde sınır bölgesine yöneldiği, Fas güvenlik güçlerinin ise takviye ekiplerle geçişleri engellediği bildirildi. Bölgede havadan gözetim amacıyla helikopter de kullanıldı.

TEMMUZ SONUNDA ON BİNLERCE KİŞİ SINIRI AŞMIŞTI

Ceuta'da yaklaşık iki hafta önce büyük bir göç hareketliliği yaşanmıştı. 30 Temmuz'da on binlerce kişinin Avrupa'ya geçmek amacıyla sınırı aşmaya çalıştığı, olaylar sırasında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta, Afrika ile Avrupa Birliği arasındaki kara sınırlarından biri olması nedeniyle düzensiz göç girişimlerinde önemli bir geçiş noktası olarak öne çıkıyor.

Son girişimin de sosyal medya üzerinden yayılan, sınırın 15 Ağustos'ta açık olacağı yönündeki mesajların ardından gerçekleştiği belirtildi.

İSPANYA DA ÖNLEMLERİ ARTIRDI

Yeni bir göç dalgası ihtimali üzerine İspanya tarafında da güvenlik önlemleri artırıldı. İspanyol güvenlik güçlerinin bölgeye asker ve zırhlı araçlar gönderdiği bildirildi.

İspanyol makamları, daha önce yaşanan yoğun göç hareketliliğinin ardından denizde yüzer bariyer de oluşturmuştu.

İspanya'daki güvenlik sendikaları ise daha önce hükümeti, Ceuta sınırında yeni göç girişimleri yaşanabileceği konusunda uyarmıştı. Sendikalar, sınırdaki güvenlik altyapısının olası yoğunluğu karşılamakta yetersiz kalabileceği uyarısında bulunmuştu.

Fas ile İspanya arasında geçmişte de göç konusunda gerilim yaşanmıştı. 2021'de yaklaşık 8 bin kişinin Ceuta'ya geçmesinin ardından iki ülke arasında diplomatik kriz çıkmıştı.