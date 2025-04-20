Washington Post'un haberine göre Sosyal Güvenlik İdaresi'nin yürüttüğü yeni uygulamayla 6 binden fazla göçmen, hatalı bir şekilde resmi kayıtlardan çıkarıldı. Binlerce kişi kimlik ve haklarını yeniden kanıtlamak için mücadeleye girişti. Özellikle Latin kökenli göçmenlerin hedef alındığı uygulama kapsamında bireylerin sürücü belgeleri ve çalışma izinleriyle devlet kurumlarına başvurarak kimliklerini doğrulamak zorunda kaldıkları bildirildi. Son bir hafta içinde yaklaşık 30 kişinin hatalı kayıtlardan çıkarıldığı açıklandı.

GÖÇMENLERE HATALI BİLDİRİMLER GÖNDERİLDİ

Bazı kişiler, hayatta olmadıklarını devlet kurumlarından gelen mektuplarla öğrendi. Belgeler, aralarında bir Haitili sığınmacının ve küçük yaştaki çocukların da bulunduğu kişilerin yanlış bir şekilde sistemden çıkarıldığını gösterdi.

İddialara göre bu hamle, İç Güvenlik Bakanlığı'ndan gelen talimatla hız kazandı. Göçmenlere yönelik baskı politikalarının bir parçası olarak binlerce kişinin resmi kayıtlarda geçersiz sayıldığı öne sürülüyor. Ancak uzmanlar bu tür bir işlemin yasa dışı olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

BEYAZ SARAY'IN MESAJLARI KARIŞIK

Beyaz Saray Sözcüsü Liz Huston ise yaptığı açıklamada bu iddiaları reddederek, "Hiçbir göçmen hatalı şekilde kayıtlardan çıkarılmadı" dedi. Ancak Washington Post'un ulaştığı farklı hükümet yetkilileri, göçmenlerin ülkeden ayrılmalarını teşvik etmek amacıyla böyle bir uygulamaya başvurulduğunu doğruladı.