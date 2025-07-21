Wimbledon Tenis Turnuvası'nda maç ve oyuncuların yanı sıra konuşulan isimlerden biri olan Instagram fenomeni Mia Zelu ile ilginç bir gerçek daha ortaya çıktı.

Sosyal medyada 165 binden fazla takipçisi olan ve paylaşımlarıyla on binlerce kullanıcıyı etkileyen Zelu'nun yapay zeka ile oluşturulduğu öğrenildi. Daha da ilginç olanı Zelu'ya çok sayıda evlilik teklifi yapıldığı belirtildi.

40 BİNDEN FAZLA BEĞENİ ALDI

Zelu'nun Wimbledon’da Merkez Kort’ta otururken ya da bir kafede kahve içerken çekilmiş fotoğraf paylaşımları 40 binden fazla beğeni aldı. Gerçekle neredeyse aynı olan Zelu’ya çok sayıda yorum da yapılırken Hintli kriket oyuncusu Rishabh Pant da etkileşimde bulunanlar arasında yer aldı.

Ancak Pant, Zelu'nun yapay zeka olduğunun ortaya çıkmasıyla söz konusu yorum ve beğenilerini kaldırdı.

GERÇEK GİBİ SORULAR SORDU

Zelu'nun gönderilerinde kullandığı dilin de gerçek olduğu dikkat çekerken bir paylaşımında takipçilerine "Wimbledon’daki en sevdiğiniz maç hangisiydi?" ve "Etkinliğin etkisinden hala çıkamadım… ama esas eğlence partideydi" ifadelerini kullandığı görüldü.

Yapay zeka olduğu ortaya çıkan Zelu'nun 'yaratıcıları'nın kim olduğu açıklanmazken "Ana" adında, yine yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir kız kardeşi olduğu ve onun da 266 bin takipçiye sahip olduğu iddia edildi.

HALA İLETİŞİME GEÇMEYE ÇALIŞANLAR VAR

Profil biyografisinde 'gerçek bir kişi olmadığı' belirtilmesine rağmen çok sayıda kullanıcının Zelu ile iletişime geçmeye çalıştığı da öğrenildi.

Bazı kullanıcıların beğeni, yorum ve takip isteğinin de ötesine geçerek evlilik teklifi dahi yaptığı öğrenildi.