Popüler alışveriş platformu Temu, bünyesinde satılan bir sıcak hava fritözü (airfryer) için acil geri çağırma duyurusu yayımladı. Yapılan güvenlik testlerinde cihazın kullanıcılar için ciddi riskler taşıdığı tespit edildi.

CİDDİ YARALANMA VE ELEKTRİK RİSKİ

Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen testlerin ardından paylaşılan bildiride; cihazın yetersiz yalıtım, mekanik aksaklıklar ve elektrik dışı çeşitli unsurlar nedeniyle doğrudan veya dolaylı temas halinde yaralanma riskleri barındırdığı vurgulandı. Uzmanlar, olası kazaların önüne geçilmesi adına ürünün kullanımının derhal bırakılması gerektiğini önemle belirtti.

GERİ ÇAĞRILAN ÜRÜNÜN DETAYLARI

Tüketicilerin mağduriyet yaşamaması adına geri çağrılan ürünün teknik bilgileri de kamuoyuyla paylaşıldı. Söz konusu geri çağırma; markası bilinmeyen, ICEBOSS satıcısı tarafından dağıtılan ve 4 litre hacme sahip olan AirFryer (Scak Hava Fritözü) modeli için geçerli. Tüketicilerin ellerindeki ürünü doğrulayabilmeleri adına paketin üzerinde yer alan ürün numarası 7807375237, Ürün ID numarası ise 601099845357918 olarak açıklandı.

Söz konusu ürünü satın alan kullanıcıların cihazı kesinlikle çalıştırmamaları gerektiği hatırlatıldı. Bilgilendirme e-postası almamış olsanız dahi, ürünü teslim aldıysanız para iadesi talebinde bulunulması yönünde uyarı yapıldı.

TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ UYARI

Türkiye'deki tüketiciler için de uyarı yapıldı. Ürünün herhangi bir kanal aracılığıyla alınmış olma ihtimaline karşı tüketiciler uyarıldı.