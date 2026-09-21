İçişleri Bakanlığı, yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılması süreçlerinde tespit edilen usulsüzlüklere karşı yürütülen denetim ve soruşturmaların bilançosunu açıkladı. Tapu, emniyet, vergi denetim ve istihbarat birimlerinin ortak çalışmasıyla sahte ekspertiz raporu ve muvazaalı gayrimenkul satışı yaptığı belirlenen binlerce yabancı yatırımcı ve aile ferdinin vatandaşlık hakkı iptal edildi.

USULSÜZ EKSPERTİZ RAPORLARI TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, vatandaşlık süreçlerinin 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca Emniyet Genel Müdürlüğü ve Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’nın güvenlik soruşturmalarıyla yürütüldüğü hatırlatıldı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu ve Emniyet birimlerinin incelemeleri sonucunda sahte raporlarla süreci suistimal ettiği belirlenen 1.150 yatırımcının uygunluk belgesi iptal edildi. Bu kişilerin aile fertleriyle birlikte toplam 5 bin 391 kişinin vatandaşlık kararı kaldırıldı.

Ayrıca vatandaşlık aldıktan sonra kamu düzeni ve millî güvenlik açısından sakıncalı olduğu belirlenen 263 yatırımcı ve 743 aile ferdinin vatandaşlığı geri alındı. Böylece toplamda 1.413 yatırımcı ile aile fertleriyle birlikte 6 bin 134 kişinin vatandaşlık işlemi geçersiz sayıldı.

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İncelemelerin kararlılıkla sürdüğünü belirten Bakanlık, 11 Şubat 2026 tarihinden itibaren yürütülen işlemlere ilişkin verileri de paylaştı. Bu tarihten sonra yatırım uygunluk belgesi iptal edilen 458 yatırımcı ve aile fertleri olmak üzere toplam 1.393 kişinin vatandaşlığı sonlandırıldı; millî güvenlik gerekçesiyle 7 kişinin vatandaşlığı ise geri alındı.

İSTANBUL'DA MUVAZAALI GAYRİMENKUL SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 21 Eylül 2026 tarihinde yürütülen soruşturmada ise muvazaalı gayrimenkul satışları mercek altına alındı. Usulsüz şekilde vatandaşlık kazandığı saptanan 263'ü yatırımcı, 807'si aile ferdi olmak üzere toplam 1.070 kişi ile süreci devam eden 11 kişi tespit edildi.

Devam eden başvurulardan 1'i hakkında geri alma, 3'ü hakkında ret işlemi yapılırken, 7 kişinin ise resmi vatandaşlık başvurusunda bulunmadığı anlaşıldı.

Açıklamada, soruşturmaya konu usulsüzlüklerin başvuru öncesinde sunulan belgelere ilişkin sahtecilik girişimlerinden kaynaklandığı vurgulandı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personelinin görev ve yetkileri kapsamında herhangi bir zafiyet veya ihmalinin bulunmadığı altı çizilerek, suç teşkil eden tüm hususların adli makamlara intikal ettirildiği bildirildi.