Karayip adası Martinik'te bulunan Pelée Dağı'nda haftalık volkanik deprem sayısı 45'ten 124'e yükselerek neredeyse üç katına çıktı. Martinik Volkanoloji ve Sismoloji Gözlemevi, yer altındaki magma basıncı nedeniyle dağ çevresindeki zeminin de ayda bir santimetre yükseldiğini bildirerek bölgedeki alarm seviyesini sarı durumuna getirdi.

PELÉE DAĞI'NDA SİSMİK HAREKETLİLİK VE ZEMİN YÜKSELMESİ NEDEN ARTTI?

Yer altındaki magma ve aşırı ısınmış sıvıların kayaçlara uyguladığı basınç nedeniyle volkanik sarsıntıların yoğunlaştığı açıklandı. Zirve çevresindeki toprağın Mayıs ayından bu yana ayda yaklaşık bir santimetre yükseldiği, bu hareketliliğin yüzeyin bir kilometre altındaki basınç kaynağından beslendiği kaydedildi. Temmuz ayı boyunca toplam 331 sismik olay kayıt altına alındı.

OLAĞANÜSTÜ HAREKETLİLİK YENİ BİR VOLKANİK PATLAMAYA İŞARET EDİYOR MU?

Gözlemevi uzmanları, sismik verilerdeki artışa rağmen kısa vadede yıkıcı bir volkanik patlama olasılığının düşük olduğunu belirtti. Ancak yer altındaki sistemin davranışında her an beklenmedik değişimler yaşanabileceğini vurgulayan araştırmacılar, yanardağın 24 saat boyunca kesintisiz olarak izlendiğini ifade etti.

30 BİN KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ FELAKETTE NE OLMUŞTU?

Pelée Dağı, 1902 yılında meydana gelen patlamada Saint-Pierre kentini dakikalar içinde haritadan silerek modern tarihin en ölümcül volkanik felaketlerinden birine yol açmıştı. Aşırı ısınmış gaz, kül ve kaya bulutlarının kente yayılması sonucu yaklaşık 30 bin kişi yaşamını yitirmişti. Muhtemel bir patlama durumunda ortaya çıkacak kül bulutlarının Karayipler'deki hava ulaşımını da riske atabileceği belirtiliyor.